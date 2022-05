疫情下外出旅遊 如何避免感染病毒

【KTSF 梁展穎報導】

根據美國汽車協會AAA的估計,這個亡兵紀念日長週末,將會有許多人外出旅遊,他們可能想知道,在出發前有什麼要注意,以免受病毒感染。

AAA發言人Andrew Gross說:「我們估計在五天假期中,約有3,920萬人出遊,正好反映今夏的旅遊也旺盛。」

在非常繁忙的旅遊季節到來之際,社區的新型肺炎個案增加。

白宮發言人Karina Jean Pierre說:「疫情還未結束,必須讓市民知道,現有更加多方法可自我保護。」

暑假將近,聯邦疾控中心(CDC)更新對本地旅客的指引,建議大家,包括已打了加強針的人在內,在出發前三天內做檢測。

CDC建議大家無論是在國內或到國外旅遊,在出發前都要查詢目的地的旅遊限制和防疫要求。

請注意當地的病毒感染個案,有些地方可能不需要在室內戴口罩,但戴口罩對防疫有利。

除了新型肺炎疫情,最近美國的猴痘個案上了頭條新聞,猴痘的傳染性遠低於新冠狀病毒,是經由猴同患者有密切身體接觸而傳染,白宮鼓勵市民需要注意但不用焦慮。

白宮全球健康安全和生化防禦總監Raj Punjabi說:「當我們不必驚訝於見到美國幾日內通報更多個案,這顯示市民保持警覺。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。