疫情下外出旅遊 如何避免感染病毒

【KTSF 梁展穎報導】

根據美國汽車協會AAA的估計，這個亡兵紀念日長週末，將會有許多人外出旅遊，他們可能想知道，在出發前有什麼要注意，以免受病毒感染。

AAA發言人Andrew Gross說：「我們估計在五天假期中，約有3,920萬人出遊，正好反映今夏的旅遊也旺盛。」

在非常繁忙的旅遊季節到來之際，社區的新型肺炎個案增加。

白宮發言人Karina Jean Pierre說：「疫情還未結束，必須讓市民知道，現有更加多方法可自我保護。」

暑假將近，聯邦疾控中心（CDC）更新對本地旅客的指引，建議大家，包括已打了加強針的人在內，在出發前三天內做檢測。

CDC建議大家無論是在國內或到國外旅遊，在出發前都要查詢目的地的旅遊限制和防疫要求。

請注意當地的病毒感染個案，有些地方可能不需要在室內戴口罩，但戴口罩對防疫有利。

除了新型肺炎疫情，最近美國的猴痘個案上了頭條新聞，猴痘的傳染性遠低於新冠狀病毒，是經由猴同患者有密切身體接觸而傳染，白宮鼓勵市民需要注意但不用焦慮。

白宮全球健康安全和生化防禦總監Raj Punjabi說：「當我們不必驚訝於見到美國幾日內通報更多個案，這顯示市民保持警覺。」

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