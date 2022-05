【KTSF】

東灣Fremont一名17歲高中生,週三於社交媒體上發文,威脅槍殺他就讀學校的一名教職員,以及到另一間中學開槍,警方拘捕該學生。

警方指,該17歲男學生,涉嫌於社交媒體上威脅會槍殺他就讀的American高中內一名教職員,並會到一間沒開名的中學開槍。

警方週三以涉嫌製造恐怖威脅和仇恨犯罪拘捕了該男學生,警方後來搜查疑犯的家,找到多件證物,但找不到槍械,疑犯因未成年,所以在少年懲教所還押。

