德州小學槍擊案 學生被反鎖在課室期間曾多次報警

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德克薩斯州Uvalde市Robb小學週二發生的槍擊案，當局週五公布更多細節，案發時，被槍手反鎖在課室內的多名學生，曾多次報警求助，其中一名女學生更哀求警方快些派警員進來，期間有接近20名警員在走廊待著，歷時超過45分鐘，警方在應對這宗槍擊案上是否沒有及時行動，正被受關注。
德州公共安全局局長Steven McCraw週五在記者會上表示，當時在場負責指揮的校區警察局長Pete Arredondo認為，18歲槍手Salvador Ramos反鎖在隔離的課室，沒有對學生造成危險，McCraw說，這個決定是錯誤的。
McCraw表示，在Ramos進入課室後不久即傳來連串槍聲，在警員於走廊等待的48分鐘期間，曾有零星槍聲傳出，調查員未知是否有學生在這段時間被槍殺。
據警方透露，週二早上11時28分，Ramos駕駛的福特輕型卡車撞進Robb小學後的溝渠，Ramos拿著AR-15型號的來福槍步出車廂，然後向剛剛從附近一間殯儀館步出的兩人開槍。
在Ramos進入校園時，校警並不在學校，到該名校警駕車趕到時，他曾路過Ramos所在的位置，但因為Ramos藏在一輛車後面，並向著學校開槍，該名校警不知道槍手就在那裏。，
到11時33分，Ramos從沒有上鎖的後門進入學校，他接著向兩間課室開出超過100發子彈。
兩分鐘後，有3名警員趕到現場，從後門進入學校，之後再有4名警員進入，在15分鐘內，已有19名警員在現場戒備，而Ramos則反鎖在課室內，期間有零星槍聲傳出。
至中午12時10分，Ramos仍然在課室內，當時在場指揮的Arredondo認為警員應在外等候，不要即時與槍手對歭，因為他當時認為襲擊已結束。
直至中午12時45分，邊境巡邏局的特擊成員衝入現場與槍手駁火，槍手在12時58分被確定死亡，事件才告結束。
Arredondo並未就事件發表評論，也沒有回應電話留言。
女兒在案中遇害的Javier Cazares說，警方說他們有衝入現場，我當時在場，我沒有看到這樣的場面。
當局仍在調查槍手的行兇動機，他沒有任何刑事或精神病紀錄，槍擊案共做成19名小學生和兩名教師死亡。
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