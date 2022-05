德州小學槍擊案 學生被反鎖在課室期間曾多次報警

【KTSF】

德克薩斯州Uvalde市Robb小學週二發生的槍擊案,當局週五公布更多細節,案發時,被槍手反鎖在課室內的多名學生,曾多次報警求助,其中一名女學生更哀求警方快些派警員進來,期間有接近20名警員在走廊待著,歷時超過45分鐘,警方在應對這宗槍擊案上是否沒有及時行動,正被受關注。

德州公共安全局局長Steven McCraw週五在記者會上表示,當時在場負責指揮的校區警察局長Pete Arredondo認為,18歲槍手Salvador Ramos反鎖在隔離的課室,沒有對學生造成危險,McCraw說,這個決定是錯誤的。

McCraw表示,在Ramos進入課室後不久即傳來連串槍聲,在警員於走廊等待的48分鐘期間,曾有零星槍聲傳出,調查員未知是否有學生在這段時間被槍殺。

據警方透露,週二早上11時28分,Ramos駕駛的福特輕型卡車撞進Robb小學後的溝渠,Ramos拿著AR-15型號的來福槍步出車廂,然後向剛剛從附近一間殯儀館步出的兩人開槍。

在Ramos進入校園時,校警並不在學校,到該名校警駕車趕到時,他曾路過Ramos所在的位置,但因為Ramos藏在一輛車後面,並向著學校開槍,該名校警不知道槍手就在那裏。,

到11時33分,Ramos從沒有上鎖的後門進入學校,他接著向兩間課室開出超過100發子彈。

兩分鐘後,有3名警員趕到現場,從後門進入學校,之後再有4名警員進入,在15分鐘內,已有19名警員在現場戒備,而Ramos則反鎖在課室內,期間有零星槍聲傳出。

至中午12時10分,Ramos仍然在課室內,當時在場指揮的Arredondo認為警員應在外等候,不要即時與槍手對歭,因為他當時認為襲擊已結束。

直至中午12時45分,邊境巡邏局的特擊成員衝入現場與槍手駁火,槍手在12時58分被確定死亡,事件才告結束。

Arredondo並未就事件發表評論,也沒有回應電話留言。

女兒在案中遇害的Javier Cazares說,警方說他們有衝入現場,我當時在場,我沒有看到這樣的場面。

當局仍在調查槍手的行兇動機,他沒有任何刑事或精神病紀錄,槍擊案共做成19名小學生和兩名教師死亡。

