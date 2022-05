中方批布林肯抹黑中國內外政策打壓中國發展

【有線新聞】

美國國務卿布林肯指中國是世界秩序最大挑戰,又抨擊北京對台的威脅。中方反駁稱美國散布虛假信息,指美方掏空一個中國政策,把台海變成危險的火藥桶。

美國國務卿布林肯星期四發表對華政策演說時,重申華府對台政策不變。他說:「我們反對任何一方改變現狀,我們不支持台獨,我們期望兩岸分歧透過和平方法解決。」

他說,變的是北京對台灣的脅迫不斷增加,「這些言行嚴重破壞穩定,冒著誤判的風險,威脅台海和平穩定。」

布林肯說美國不尋求與中國衝突或者新冷戰,但指中國是世界秩序最大的挑戰。

在北京,中國外交部反駁布林肯的言論,發言人汪文斌表示:「布林肯國務卿的這篇演講,洋洋灑灑,費盡心機,實質是散布虛假信息,渲染中國威脅,干涉中國內政,抹黑中國內外政策,目的是遏制打壓中國發展,維護美霸權強權,中方對此強烈不滿,堅決反對。」

中國駐美國大使秦剛指美方不斷虛化掏空一個中國政策,大肆提升美台官方關係,不斷派高官訪台,出售大量先進武器,無疑是火上加油,嚴重助長台獨分裂勢力的囂張氣焰,把台海變成危險的火藥桶。

