中方批布林肯抹黑中國內外政策打壓中國發展

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美國國務卿布林肯指中國是世界秩序最大挑戰，又抨擊北京對台的威脅。中方反駁稱美國散布虛假信息，指美方掏空一個中國政策，把台海變成危險的火藥桶。

美國國務卿布林肯星期四發表對華政策演說時，重申華府對台政策不變。他說：「我們反對任何一方改變現狀，我們不支持台獨，我們期望兩岸分歧透過和平方法解決。」

他說，變的是北京對台灣的脅迫不斷增加，「這些言行嚴重破壞穩定，冒著誤判的風險，威脅台海和平穩定。」

布林肯說美國不尋求與中國衝突或者新冷戰，但指中國是世界秩序最大的挑戰。

在北京，中國外交部反駁布林肯的言論，發言人汪文斌表示：「布林肯國務卿的這篇演講，洋洋灑灑，費盡心機，實質是散布虛假信息，渲染中國威脅，干涉中國內政，抹黑中國內外政策，目的是遏制打壓中國發展，維護美霸權強權，中方對此強烈不滿，堅決反對。」

中國駐美國大使秦剛指美方不斷虛化掏空一個中國政策，大肆提升美台官方關係，不斷派高官訪台，出售大量先進武器，無疑是火上加油，嚴重助長台獨分裂勢力的囂張氣焰，把台海變成危險的火藥桶。

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