布林肯發表對華戰略演說 重申美國對台灣政策不變

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(U.S. Department of State)

【KTSF 張麗月報導】

美國國務卿布林肯週四發表對華戰略演說，他指中國是對世界秩序的「最嚴重長期挑戰」，美國的應對是盡量同北京直接溝通，但同時，集合盟國夥伴的力量圍堵中國，並同中國競爭，此外他也重申，美國對台灣的政策不變。

布林肯週四在首都喬治華盛頓大學發表長達40分鐘對華政策演說，他說雖然俄烏戰爭持續，但美國仍會聚焦於對世界秩序最嚴重的長期挑戰，他指出中國是唯一一個國家既有意圖，也有能力去重新塑造世界秩序。

布林肯說：「中國是唯一一個國家，意圖重塑世界秩序，以及增加經濟外交軍事和科技力量去實現。」

布林肯說，中國有意將這75年來推動世界進步的普世價值移除，美國因此也要調動本身的資源，盟友夥伴將中國日益在世界的霸道擊退，美國所使用的方法，並不是尋求改變中國的政體，而是塑造一個戰略環境圍堵中國，逼中國自我改變。

布林肯說：「我們做好準備增加與北京的直接溝通，就各項議題，我們希望能成事，但不能只靠北京變更其彈道，因此我們將塑造那戰略環境，圍繞北京，以推進我們的願景，為了一個開放與包容的國際體系。」

要達到這個目的，美國將集合志同道合的國家的力量，在這關鍵的十年期間，決定是否實現共同前途的願景，而所採用的戰略有三大要點。

布林肯說：「要在這關鍵十年馬到功成，拜登政府的戰略可用三字概括：投資、結盟、競爭。」

他指出，這三大對華戰略的支柱，是投資國內科技創意競爭的基礎，與盟友夥伴結成網絡實踐共同事業，憑著這兩者同中國競爭。

布林肯說：「憑著這兩項關鍵資產，我們將同中國競爭，以捍衛我們的利益，並建立我們的前途願景。」

他強調美國不會強迫其他國家做選擇，而是向他們提供一個選擇。

在台灣問題上，布林肯重申，美國對台灣的一貫政策不變，美國仍然堅守「一中政策」。

布林肯說：「美國仍然奉行「一中政策」，根據《台灣關係法》、(美中)三個聯合公佈、(美對台)六項保證去做，我們反對任何單方面去改變現狀，我們不支持台獨，也希望台海分岐透過和平手段解決。」

美國的一中政策，就是承認中華人民共和國，但不承認台灣屬於中國，美國根據《台灣關係法》與六項保證，而同台灣保持非官方關係，並向台灣軍售以保持台灣的防衛能力。

美國國務院網頁最近更新有關對台關係的簡介，刪除了當中「美國不支持台灣獨立」，及「美國認知中方立場指只有一個中國而台灣是中國一部份」等最關鍵表述。

拜登總統日前在美日峰會聯合記者會上，更表明一旦中共對台動武，美國將會軍事介入保衛台灣，拜登重申這個美國的承諾。

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