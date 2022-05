布林肯發表對華戰略演說 重申美國對台灣政策不變

【KTSF 張麗月報導】

美國國務卿布林肯週四發表對華戰略演說,他指中國是對世界秩序的「最嚴重長期挑戰」,美國的應對是盡量同北京直接溝通,但同時,集合盟國夥伴的力量圍堵中國,並同中國競爭,此外他也重申,美國對台灣的政策不變。

布林肯週四在首都喬治華盛頓大學發表長達40分鐘對華政策演說,他說雖然俄烏戰爭持續,但美國仍會聚焦於對世界秩序最嚴重的長期挑戰,他指出中國是唯一一個國家既有意圖,也有能力去重新塑造世界秩序。

布林肯說:「中國是唯一一個國家,意圖重塑世界秩序,以及增加經濟外交軍事和科技力量去實現。」

布林肯說,中國有意將這75年來推動世界進步的普世價值移除,美國因此也要調動本身的資源,盟友夥伴將中國日益在世界的霸道擊退,美國所使用的方法,並不是尋求改變中國的政體,而是塑造一個戰略環境圍堵中國,逼中國自我改變。

布林肯說:「我們做好準備增加與北京的直接溝通,就各項議題,我們希望能成事,但不能只靠北京變更其彈道,因此我們將塑造那戰略環境,圍繞北京,以推進我們的願景,為了一個開放與包容的國際體系。」

要達到這個目的,美國將集合志同道合的國家的力量,在這關鍵的十年期間,決定是否實現共同前途的願景,而所採用的戰略有三大要點。

布林肯說:「要在這關鍵十年馬到功成,拜登政府的戰略可用三字概括:投資、結盟、競爭。」

他指出,這三大對華戰略的支柱,是投資國內科技創意競爭的基礎,與盟友夥伴結成網絡實踐共同事業,憑著這兩者同中國競爭。

布林肯說:「憑著這兩項關鍵資產,我們將同中國競爭,以捍衛我們的利益,並建立我們的前途願景。」

他強調美國不會強迫其他國家做選擇,而是向他們提供一個選擇。

在台灣問題上,布林肯重申,美國對台灣的一貫政策不變,美國仍然堅守「一中政策」。

布林肯說:「美國仍然奉行「一中政策」,根據《台灣關係法》、(美中)三個聯合公佈、(美對台)六項保證去做,我們反對任何單方面去改變現狀,我們不支持台獨,也希望台海分岐透過和平手段解決。」

美國的一中政策,就是承認中華人民共和國,但不承認台灣屬於中國,美國根據《台灣關係法》與六項保證,而同台灣保持非官方關係,並向台灣軍售以保持台灣的防衛能力。

美國國務院網頁最近更新有關對台關係的簡介,刪除了當中「美國不支持台灣獨立」,及「美國認知中方立場指只有一個中國而台灣是中國一部份」等最關鍵表述。

拜登總統日前在美日峰會聯合記者會上,更表明一旦中共對台動武,美國將會軍事介入保衛台灣,拜登重申這個美國的承諾。

