亞太裔傳統月專題：移民加拿大港人為何決定重拾學習廣東話（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

現在在中國或是香港粵語區的小孩，越來越不說廣東話，而在海外的父母為了保留母語，反而希望自己的孩子學廣東話，本集的亞太裔傳統月專題，為您訪問一位從小離開香港到加拿大，是甚麼原因讓他決定重拾學習廣東話。

住在舊金山的談妍廷，在香港出生，6歲左右跟父母移民到加拿大，在這之前她都是跟父母說廣東話，到了加拿大後，進了學校後開始學英文，講英文，漸漸的廣東話就生疏了。

談妍廷說：「當我還小的時候在加拿大，要面對很多事，一個不會說英文的人，那時候是90年代，對於不會說英文的小孩，沒有太多資源，我對中文課不怎麼專心，那個時候對我來說不是那麼重要，我人生中還有比那更重要的事，像是學英文，如何努力地融入西方社會。」

這段期間，談妍廷也不是完全放棄廣東話。

談妍廷說：「當我15歲的時候離家，我看很多港劇，有一齣港劇”真情”，一千多集，我租了錄影帶來看，我有持續跟上中文，但久了之後，越來越沒有機會接觸，就生疏了。」

談妍廷說：「當我有了穩定的工作，小孩漸漸大了，我有夠多時間想想自己要甚麼，我人生還有其他的事，甚麼是讓我開心的，我很高興決定重拾廣東話，我希望能夠講的更流利。」

於是談妍廷開始找廣東話家教，一對一的教學，她最想學的就是廣東話俚語，因為很多廣東話中有些俚語，在日常口語經常出現，但是很多會講會聽的人，卻不知如何書寫。

談妍廷說：「因為我覺得自己很沮喪，當我回香港時，不識字又不會寫字，好像文盲。」

對於離開香港後沒有持續學廣東話，談妍廷說她沒有後悔，因為在當時的環境下，她必須趕快學好英文，同樣的，對於來到國外的香港移民小孩，她也會幫助他們盡快融入主流社會。

至於對於自己兩個女兒的要求，談妍廷說：「我跟父母談的話題有限，像是吃晚餐，吃甚麼或是做功課，這類的事，在我的家庭沒有那麼多話題可以談，不像是我們可以坐下來談哲學，或其他深入話題，如果你接觸的只有父母就很難，但對我自己的小孩，我對他們的期望是，能夠分辨音調，如果未來他們對學習語言有興趣，當他們大了，至少他們可以分辨，不用從頭學習。」

談妍廷說，她希望有朝一日能夠回香港退休，但目前的政治氛圍，讓她有所退縮。

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