亞太裔傳統月專題：移民加拿大港人為何決定重拾學習廣東話（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

現在在中國或是香港粵語區的小孩,越來越不說廣東話,而在海外的父母為了保留母語,反而希望自己的孩子學廣東話,本集的亞太裔傳統月專題,為您訪問一位從小離開香港到加拿大,是甚麼原因讓他決定重拾學習廣東話。

住在舊金山的談妍廷,在香港出生,6歲左右跟父母移民到加拿大,在這之前她都是跟父母說廣東話,到了加拿大後,進了學校後開始學英文,講英文,漸漸的廣東話就生疏了。

談妍廷說:「當我還小的時候在加拿大,要面對很多事,一個不會說英文的人,那時候是90年代,對於不會說英文的小孩,沒有太多資源,我對中文課不怎麼專心,那個時候對我來說不是那麼重要,我人生中還有比那更重要的事,像是學英文,如何努力地融入西方社會。」

這段期間,談妍廷也不是完全放棄廣東話。

談妍廷說:「當我15歲的時候離家,我看很多港劇,有一齣港劇”真情”,一千多集,我租了錄影帶來看,我有持續跟上中文,但久了之後,越來越沒有機會接觸,就生疏了。」

談妍廷說:「當我有了穩定的工作,小孩漸漸大了,我有夠多時間想想自己要甚麼,我人生還有其他的事,甚麼是讓我開心的,我很高興決定重拾廣東話,我希望能夠講的更流利。」

於是談妍廷開始找廣東話家教,一對一的教學,她最想學的就是廣東話俚語,因為很多廣東話中有些俚語,在日常口語經常出現,但是很多會講會聽的人,卻不知如何書寫。

談妍廷說:「因為我覺得自己很沮喪,當我回香港時,不識字又不會寫字,好像文盲。」

對於離開香港後沒有持續學廣東話,談妍廷說她沒有後悔,因為在當時的環境下,她必須趕快學好英文,同樣的,對於來到國外的香港移民小孩,她也會幫助他們盡快融入主流社會。

至於對於自己兩個女兒的要求,談妍廷說:「我跟父母談的話題有限,像是吃晚餐,吃甚麼或是做功課,這類的事,在我的家庭沒有那麼多話題可以談,不像是我們可以坐下來談哲學,或其他深入話題,如果你接觸的只有父母就很難,但對我自己的小孩,我對他們的期望是,能夠分辨音調,如果未來他們對學習語言有興趣,當他們大了,至少他們可以分辨,不用從頭學習。」

談妍廷說,她希望有朝一日能夠回香港退休,但目前的政治氛圍,讓她有所退縮。

