蘋果公司面對人手短缺、通脹,以及工會壓力下,決定增加員工的薪水。

蘋果員工時薪將會增加到22元,或視乎他們居住的地區而定,對比2018年到目前,加薪幅度達到45%。

根據華爾街日報的報導,加薪會從7月開始,受月薪的員工也將會加薪,但公司沒有宣布加幅度是多少。

