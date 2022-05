【KTSF】

加州參議員Dave Min聯同社區組織Stop AAPI Hate,宣布於州參議院通過一項法案,防範交通工具上發生的仇視罪行。

該項SB 1161法案,仍需要獲得州眾議會通過以及州長簽署,一旦實施,會規管公共交通機構制定減低乘客受騷擾的計劃,以及向不懂英文的受騷擾乘客提供多語言服務。

過去兩年,近一萬一千宗仇恨案,三分之二是言語騷擾,三分一發生於公共地方,Dave Min說,市民乘搭公共交通時,遇到的騷擾、威嚇是不可接受。

他指,這個法案是使市民對公共交通重拾信心的一大步,相信公共交通有必要保障乘客的安全。

