美國內政部舉行亞太傳統月閉幕禮 多位亞裔官員分享成長經歷（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

美國內政部週四舉行亞太傳統月的閉幕典禮,邀請到多位的亞裔官員,分享他們的成長經歷,並緬懷亞裔先行者的功勞,此外,他們也都為德州小學槍擊案的死難者哀悼。

今年的亞太傳統月的閉幕儀式,由白宮公共事務辦公室白宫亞太裔倡議委員會(WHIAANHPI)主辦,以及與美國內政部、國家藝術基金會、國家人文基金會和史密森尼美國亞太裔中心合作。

白宮公共事務辦公室副主任Howard Ou在開場前,就為德州槍擊案的死者悼念,他表示,總統將致力採取行動來制止更多此類暴行的發生,其後典禮以夏威夷草裙舞表演來開幕。

美國貿易代表戴琪在典禮上,憶起亞特蘭水療按摩院的槍擊事件,正正就在第一位亞裔副總統賀錦禮宣誓就職前幾天。

她指自己正在反思,身為第一位亞裔美國貿易代表的責任,她表示會經常記起為亞裔鋪平道路的人。

戴琪說:「就像本月我們失去的前聯邦交通部長Norman Mineta一樣,我一直在想起,他是日本移民之子,他的家人在二戰期間被關押在加州,儘管有這些困難,他還在日本和韓國擔任情報官,他從聖荷西市議會升到市長辦公室,再到美國眾議院會議廳,他服務了20年。」

其後亦都播出拜登和賀錦禮對Norman Mineta致敬的片段,戴琪感激有機會與拜登政府合作來服務大家,她希望將來會是一個更加公正和公平的社會。

另外,亞裔美國人和太平洋島民(AAPI)社群聯絡官Erika Moritsugu,帶同其他官員到台上分享自己的成長經歷,當中有華裔的國土安全部副部長田凱。

田凱說:「他們了解我們可能是亞洲人,夏威夷原住民,太平洋島民,但我們是美國人。」

