當局指德州小學槍手無精神病紀錄 曾在社交網透露殺機

【KTSF 張麗月報導】

德州Robb小學校園槍擊慘案,18歲槍手在發動襲擊之前,曾經預先在社交網上揚言,將會去一間小學開槍,當局透露,槍手並沒有刑事案底或精神病紀錄,而開槍的動機仍在調查中,有關槍擊案更多的調查細節。

德州州長Greg Abbott週三透露,18歲槍手Salvador Ramos,開車走入Robb小學校園開槍之前大約15分鐘,曾經在社交網Facebook上警告說,他將會去一間小學開槍,但就沒有特別指明是那一間學校,槍手同時承認槍擊了自己的祖母。

州長說槍手是San Antonio附近一個小鎮的居民,槍手並沒有犯罪案底或精神病紀錄。

當局指出,槍手使用一枝AR-15半自動步槍,走入德州南部Uvalde市的Robb小學大開殺戒,最後警方衝入一個課室將他擊斃,這宗槍擊案導致最少19名學生和兩名教師死亡,另外有超過17人受傷。

當局說,槍手是合法購買犯案時使用的步槍,他上星期在他生日過後,也購買另一枝類似的手槍,他開槍的動機仍然未明。

槍擊案發生後,焦慮的家長漏夜等候子女的消息,部份家長對媒體說,他們將DNA遺傳基因樣本交給當局,幫助辨認死者的身份。

Jessie Rodriquez, Father說:「我們不知道誰遭槍擊,告訴我們女兒的下落。」

正當各界呼籲進一步加強管制槍枝的時候,共和黨籍的德州州長Greg Abbott再次指出,德州青年正受到精神健康的困擾,他認為芝加哥、紐約和加州實施更嚴格的槍管法例是無效,加州州長紐森就不認同這個講法。

跟Abbott競逐州長職位的民主黨籍對手Beto O’Rourke,在新聞發布會上打斷Abbott話柄時說,這宗慘劇是可以預測得到,他又指責Abbott縱容槍枝,他強調除非州長改變政策,收緊槍管法例,否則類似的悲劇將會不斷重演,經過一番擾攘之後,O’Rourke被護送離開會場。

