當局指德州小學槍手無精神病紀錄 曾在社交網透露殺機

【KTSF 張麗月報導】

德州Robb小學校園槍擊慘案，18歲槍手在發動襲擊之前，曾經預先在社交網上揚言，將會去一間小學開槍，當局透露，槍手並沒有刑事案底或精神病紀錄，而開槍的動機仍在調查中，有關槍擊案更多的調查細節。

德州州長Greg Abbott週三透露，18歲槍手Salvador Ramos，開車走入Robb小學校園開槍之前大約15分鐘，曾經在社交網Facebook上警告說，他將會去一間小學開槍，但就沒有特別指明是那一間學校，槍手同時承認槍擊了自己的祖母。

州長說槍手是San Antonio附近一個小鎮的居民，槍手並沒有犯罪案底或精神病紀錄。

當局指出，槍手使用一枝AR-15半自動步槍，走入德州南部Uvalde市的Robb小學大開殺戒，最後警方衝入一個課室將他擊斃，這宗槍擊案導致最少19名學生和兩名教師死亡，另外有超過17人受傷。

當局說，槍手是合法購買犯案時使用的步槍，他上星期在他生日過後，也購買另一枝類似的手槍，他開槍的動機仍然未明。

槍擊案發生後，焦慮的家長漏夜等候子女的消息，部份家長對媒體說，他們將DNA遺傳基因樣本交給當局，幫助辨認死者的身份。

Jessie Rodriquez, Father說：「我們不知道誰遭槍擊，告訴我們女兒的下落。」

正當各界呼籲進一步加強管制槍枝的時候，共和黨籍的德州州長Greg Abbott再次指出，德州青年正受到精神健康的困擾，他認為芝加哥、紐約和加州實施更嚴格的槍管法例是無效，加州州長紐森就不認同這個講法。

跟Abbott競逐州長職位的民主黨籍對手Beto O’Rourke，在新聞發布會上打斷Abbott話柄時說，這宗慘劇是可以預測得到，他又指責Abbott縱容槍枝，他強調除非州長改變政策，收緊槍管法例，否則類似的悲劇將會不斷重演，經過一番擾攘之後，O’Rourke被護送離開會場。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。