代表美國公園警察的工會警告市民,不要前往舊金山(三藩市)的國家公園,原因是負責維持秩序的公園警察人手嚴重不足。

工會主席表示,區內的國家公園現時只有11名當值警員巡邏,而正常是應該有83個警員。

工會主席表示,主要原因是因為工資相對低,而灣區生活費用高,公園警察年薪起點約為6.7萬元,呼籲家庭如非必要,都不要到訪金門公園及Presidio。

