男子涉在舊金山先後襲擊3女子被捕

本台報導過舊金山(三藩市)訪谷區發生襲擊案,一名舉止失常的男人用手箍頸,導致一名女事主失去知覺,警方表示,匪徒涉嫌與市內另外兩宗襲擊婦女的案件有關,並拘捕了疑犯。

警方指出,5月7日星期六下午3時左右,28歲女事主在訪谷區Sunnydale Ave獨自步行時,看見匪徒舉止失常、語無倫次,於是嘗試過馬路避開他。

當女事主走到Sunnydale Ave夾Desmond街時,匪徒捉著她、扼著她的頸,導致女事主一度失去知覺。

女事主表示,匪徒坐在她身上襲擊她期間,她聽見有人在大喊,匪徒才站起來放開她逃跑。

到了翌日5月8日星期日凌晨時分,Willow夾Eddy街,一名18歲女子獨自步行時,發覺有人跟蹤她,一個男人從後面扼著她的頸,並恐嚇她。

女事主掙扎期間,匪徒毆打女事主,並將她推在地上,女事主最後成功掙脫。

大約半小時之後,警方接報到Market街1500號路段,處理一宗襲擊長者的案件。

警方表示,匪徒威嚇並襲擊一名75歲婆婆,有途人阻止,警方後來拘捕了28歲奧克蘭(屋崙)男人Deandre Johnson,他面對綁架、襲擊他人企圖強姦、虐待長者及拒捕等控罪。

