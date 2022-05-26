男子涉在舊金山先後襲擊3女子被捕

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過舊金山（三藩市）訪谷區發生襲擊案，一名舉止失常的男人用手箍頸，導致一名女事主失去知覺，警方表示，匪徒涉嫌與市內另外兩宗襲擊婦女的案件有關，並拘捕了疑犯。

警方指出，5月7日星期六下午3時左右，28歲女事主在訪谷區Sunnydale Ave獨自步行時，看見匪徒舉止失常、語無倫次，於是嘗試過馬路避開他。

當女事主走到Sunnydale Ave夾Desmond街時，匪徒捉著她、扼著她的頸，導致女事主一度失去知覺。

女事主表示，匪徒坐在她身上襲擊她期間，她聽見有人在大喊，匪徒才站起來放開她逃跑。

到了翌日5月8日星期日凌晨時分，Willow夾Eddy街，一名18歲女子獨自步行時，發覺有人跟蹤她，一個男人從後面扼著她的頸，並恐嚇她。

女事主掙扎期間，匪徒毆打女事主，並將她推在地上，女事主最後成功掙脫。

大約半小時之後，警方接報到Market街1500號路段，處理一宗襲擊長者的案件。

警方表示，匪徒威嚇並襲擊一名75歲婆婆，有途人阻止，警方後來拘捕了28歲奧克蘭（屋崙）男人Deandre Johnson，他面對綁架、襲擊他人企圖強姦、虐待長者及拒捕等控罪。

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