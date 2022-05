【KTSF】

在加州首府的Sacramento聯合校區發聲明指,當地的Edward Kemble小學,有學生通知教職員發現同學將手槍帶回學校,教職員隨即在一名2年級生的書桌發現一把槍和裝滿子彈的彈匣,之後報警。

警方現在正對事件展開調查,Sacramento聯合校區在聲明提醒大家看到甚麼就要說出來的重要性,,避免再發生類似德州Robb小學槍擊案的悲劇。

