德州小學槍擊血案 有家長斥責警方沒及時衝入現場救人

德克薩斯州Uvalde市一間小學發生的槍擊血案,當局表示,槍手在學校逗留了超過一小時,才被執法人員擊斃,事發時在場的一些家長斥責警方沒有及時衝入現場救人。

德州公共安全局發言人Travis Considine週四表示,18歲槍手Salvador Ramos於週二約11時40分進入Robb小學,約一小時後,邊境巡邏特擊小組嘗試進入課室內,至中午12時58分,槍手被確認死亡。

當局證實,槍手是經過一道沒有上鎖的門進入校園,該校通常有一名持槍的保安值勤,但在槍手抵達校園時,該名保安不在現場,因此槍手是暢通無阻地進入校園,而並非早前有報導指保安曾與槍手對歭。

警員在槍手進入校園4分鐘後曾入內,但槍手向警員開槍,因此警員退下,直至邊境巡邏局特擊成員在約一小時後與槍手駁火,並將槍手擊斃,事件才告結束。

目前槍手的行兇動機仍然未明,他並沒有刑事或精神病紀錄。

而在槍擊案發生之際,警方的反應已成為各界關注的焦點,有家長斥責警方沒有及時衝入現場救人。

據目擊者表示,案發時,在場有不少人催促警員趕快入內,當時在場的Juan Carranza表示,警員應該更早衝入校內,槍手只有一人,而警員人數更多。

德州公共安全局局長Steve McCraw週三表示,底線是當時有執法人員在場,他們的確有即時應對,並在課室內制服槍手。

邊境巡邏局局長Raul Ortiz並沒有披露事發時,邊境特擊成員的行動時間序,只多次強調邊境特擊成員並沒有猶豫,立即採取行動。

不過有執法官員說,邊境特擊成員在進入課室時遇上阻礙,需要學校職員用鎖匙打開課室的門。

Javier Cazares的女兒Jacklyn Cazares,是其中一名遇害的4年級生,他知道槍擊案發生後,立即趕往學校,他抵達時,看到兩名警員在校外,另外約5名警員協助其他學生疏散,但要到15至20分鐘後,才看到持盾牌的警員到達。

在更多家長抵達後,他與其他人催促警員快些行動,期間他聽到約4下槍聲,之後他與其他人被下令退回停車場等候。

Cazares說,當時有很多人與警員爭拗,叫警員快些入內,做他們應做的事,但警方回應說,我們做不了應做的事,因為被你們干擾。

