德州小學槍擊血案 有家長斥責警方沒及時衝入現場救人

May 26, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(UCISD Robb Elementary)

【KTSF】

德克薩斯州Uvalde市一間小學發生的槍擊血案，當局表示，槍手在學校逗留了超過一小時，才被執法人員擊斃，事發時在場的一些家長斥責警方沒有及時衝入現場救人。

德州公共安全局發言人Travis Considine週四表示，18歲槍手Salvador Ramos於週二約11時40分進入Robb小學，約一小時後，邊境巡邏特擊小組嘗試進入課室內，至中午12時58分，槍手被確認死亡。

當局證實，槍手是經過一道沒有上鎖的門進入校園，該校通常有一名持槍的保安值勤，但在槍手抵達校園時，該名保安不在現場，因此槍手是暢通無阻地進入校園，而並非早前有報導指保安曾與槍手對歭。

警員在槍手進入校園4分鐘後曾入內，但槍手向警員開槍，因此警員退下，直至邊境巡邏局特擊成員在約一小時後與槍手駁火，並將槍手擊斃，事件才告結束。

目前槍手的行兇動機仍然未明，他並沒有刑事或精神病紀錄。

而在槍擊案發生之際，警方的反應已成為各界關注的焦點，有家長斥責警方沒有及時衝入現場救人。

據目擊者表示，案發時，在場有不少人催促警員趕快入內，當時在場的Juan Carranza表示，警員應該更早衝入校內，槍手只有一人，而警員人數更多。

德州公共安全局局長Steve McCraw週三表示，底線是當時有執法人員在場，他們的確有即時應對，並在課室內制服槍手。

邊境巡邏局局長Raul Ortiz並沒有披露事發時，邊境特擊成員的行動時間序，只多次強調邊境特擊成員並沒有猶豫，立即採取行動。

不過有執法官員說，邊境特擊成員在進入課室時遇上阻礙，需要學校職員用鎖匙打開課室的門。

Javier Cazares的女兒Jacklyn Cazares，是其中一名遇害的4年級生，他知道槍擊案發生後，立即趕往學校，他抵達時，看到兩名警員在校外，另外約5名警員協助其他學生疏散，但要到15至20分鐘後，才看到持盾牌的警員到達。

在更多家長抵達後，他與其他人催促警員快些行動，期間他聽到約4下槍聲，之後他與其他人被下令退回停車場等候。

Cazares說，當時有很多人與警員爭拗，叫警員快些入內，做他們應做的事，但警方回應說，我們做不了應做的事，因為被你們干擾。

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