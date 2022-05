【KTSF】

繼麥當勞、Starbucks後,運動品牌Nike亦宣佈撤出俄羅斯。

Nike在聲明中表示,將不會在俄羅斯更新或簽訂任何新的商業合約,包括加盟店。

Nike指出,是因為在俄羅斯營運的挑戰,Nike將向受影響的員工繼續支付薪資。

因應俄羅斯持續入侵烏克蘭,Nike是繼麥當勞和Starbucks後,結束在俄羅斯業務的跨國企業。

