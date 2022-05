加州州長紐森宣布將迅速通過多項新槍管措施（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州州長紐森宣布迅速採取新的槍枝管制舉措,其中包括允許市民對非法槍枝製造商和經銷商提起訴訟,紐森亦抨擊德州州長的言論。

州長紐森週三在州府舉行新聞發布會,他承諾將通過幾項新的槍枝管制法。

其中一項法案是允許市民起訴非法槍支製造商、經銷商和分銷商,要求每件武器至少10,000元的民事賠償,目前正在考慮的其他槍枝管制措施包括:要求學校每年向家長發送有關安全存放槍枝的信息,並立即通報涉及大規模暴力的威脅;第二項是禁止在州的屬地舉行槍枝表演,並禁止槍展;第三項要求經銷商安裝保護措施,以阻止非法槍枝銷售和盜竊,包括安裝數碼的影視監控系統。

州長紐森也宣布使用預算資金,防止被禁止的人獲得槍枝,並設立社區暴力預防辦公室。

加州這些新措施仍須經由州議會的表決通過,紐森表示,希望在7月1日夏季休會之前,加快大部份的立法進程。

即使加州目前執行嚴格的槍枝政策,但仍然發生了大規模槍擊事件,在今月稍早的時候,一名槍手在南加州Laguna Woods襲擊台灣教會的午餐會,造成一人死亡,五人受傷。

紐森表示,加州將繼續傾向於進步政策,目的制止槍枝的濫用和暴力,同時亦要推動聯邦政府採取類似措施。。

紐森說:「我們可以控制的事情,但這是有意義的,暗示加州領導著這個國家,加州向前行時,其他州都朝著相同的方向移動。」

紐森又特別呼籲共和黨人,在聯邦層面管制槍枝,他並反駁德州州長阿博特先前的言論。

紐森說:「我甚至不打算提起他,但阿博特州長只是點名了加州,我會特別提醒他不要這樣做,你只要去CDC網站看看,2020年的槍枝謀殺率,這比2020年的加州高出67%。」

阿博特先前聲稱,更嚴格的槍枝管制法,在防止槍枝暴力方面是無效,紐森就說,加州的槍枝謀殺率和槍枝死亡率方面數字,一直低於其他州。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。