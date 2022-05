【KTSF】

Lowell高中棄用擇優錄取制之後的頭一個學年,老師向新生批出更多的D及F等級成績,但就未知是否與抽籤制有關。

根據舊金山(三藩市)紀事報,,Lowell高中於2020年秋季學期,獲得D或F等級的新生有51人,採用抽籤制後,2021年秋季學期取得D或F等級的有152人。

而早前於擇優制度下入學的學生,成績亦稍為退步,Lowell高中校長向舊金山紀事報記者透露,學生成績退步有很多因素,例如受疫情影響。

此外,亦有新生擔心,有人會將學生成績退步的現象,視為抽籤制錄取的學生是比較笨。

