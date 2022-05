舊金山教委徐安批評校區嘗試倉猝通過Lowell高中延長抽籤制（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)教委會週二開會,討論是否將Lowell高中現時採用的抽籤入學制延長至2023至24學年,教委會開會後對決定未有定論,上任不久的教委徐安,就公開批評校區嘗試倉猝通過延長抽籤制。

舊金山教育委員徐安(Ann Hsu)說:「舊金山校區的領導人,在過去半年,應該有時間去遵從法庭命令,但他們完全沒給予校區職員任何指令,在最後一刻將這決議案提交教委會。」

新獲舊金山市長布里德委任為教育委員的徐安,是週二晚教委討論Lowell高中收生政策時,唯一發言批評校區的教委成員,她表示,與大眾一樣是最後一刻才知道校區領導人提出再度延長Lowell高中的抽籤制。

徐安說:「校區明顯想把教委會推到牆角,身為教委我覺得反感,很明顯他們是想要分化而不是合作。」

對於舊金山聯合校區總監Vincent Matthews,想將抽籤制延長多一年,有人支持亦有人反對,全國有色人種協進會的Amos Brown博士,認為應該有更多非裔學生有機會在Lowell高中接受優質教育。

Brown說:「我們願意和教委會合作,但完全沒有必要將一間公立學校變成好像私立學校,Lowell高中是一所公立高中。」

另一方面,有家長反對抽籤制,亦批評校區作決定時缺乏諮詢。

華人家長委員會成員招霞說:「家長沒有被適當通知,改用抽籤制也不符合布朗法令,市民有知情權的規定,改用抽籤制對所有初中生及其家庭不公平,討論新政策前一定要恢復擇優制。」

教委會主席林謙悅在會議中指出,教委會過去的決定缺乏透明度,因此失去社區的信任,更於社會造成矛盾。

林謙悅說:「我知道Lowell的歷史及收生政策,這些問題把校區和舊金山撕裂。」

教委會週二晚沒有作出任何決定,林謙悅表示,教委會以後會開心見誠聆聽社區的聲音。

