舊金山教委徐安批評校區嘗試倉猝通過Lowell高中延長抽籤制（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）教委會週二開會，討論是否將Lowell高中現時採用的抽籤入學制延長至2023至24學年，教委會開會後對決定未有定論，上任不久的教委徐安，就公開批評校區嘗試倉猝通過延長抽籤制。

舊金山教育委員徐安（Ann Hsu）說：「舊金山校區的領導人，在過去半年，應該有時間去遵從法庭命令，但他們完全沒給予校區職員任何指令，在最後一刻將這決議案提交教委會。」

新獲舊金山市長布里德委任為教育委員的徐安，是週二晚教委討論Lowell高中收生政策時，唯一發言批評校區的教委成員，她表示，與大眾一樣是最後一刻才知道校區領導人提出再度延長Lowell高中的抽籤制。

徐安說：「校區明顯想把教委會推到牆角，身為教委我覺得反感，很明顯他們是想要分化而不是合作。」

對於舊金山聯合校區總監Vincent Matthews，想將抽籤制延長多一年，有人支持亦有人反對，全國有色人種協進會的Amos Brown博士，認為應該有更多非裔學生有機會在Lowell高中接受優質教育。

Brown說：「我們願意和教委會合作，但完全沒有必要將一間公立學校變成好像私立學校，Lowell高中是一所公立高中。」

另一方面，有家長反對抽籤制，亦批評校區作決定時缺乏諮詢。

華人家長委員會成員招霞說：「家長沒有被適當通知，改用抽籤制也不符合布朗法令，市民有知情權的規定，改用抽籤制對所有初中生及其家庭不公平，討論新政策前一定要恢復擇優制。」

教委會主席林謙悅在會議中指出，教委會過去的決定缺乏透明度，因此失去社區的信任，更於社會造成矛盾。

林謙悅說：「我知道Lowell的歷史及收生政策，這些問題把校區和舊金山撕裂。」

教委會週二晚沒有作出任何決定，林謙悅表示，教委會以後會開心見誠聆聽社區的聲音。

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