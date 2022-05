日本6月10日開關 低風險地區旅客無須隔離檢疫

【有線新聞】

日本相隔兩年多重新開關,6月10日起,包括香港在內的低風險地區遊客,即使沒有打疫苗,到埗後也毋須隔離檢疫和檢測。

日本下周三起,率先放寬每天入境人數,上限2萬人。由確診率低的國家或地區入境,入境時不需接受檢測,包括日本公民、持簽證的外國人。到下月10日,正式接待外國遊客,逐步解除持續兩年的防疫入境觀光禁令。不過為了減低疫情擴散的風險,旅客必須要參加旅行團,啟程前72小時須取得陰性檢測證明。

日本外務省根據觀光客風險級別,由低到高分為藍、黃、紅三個等級,包括香港、大陸、台灣、南韓、歐美國家等,列入最低風險的「藍色名單」。

由這些地方入境,不論有否持有有效針卡,都不用入境檢測及隔離檢疫。中風險的黃色名單,包括澳門、北韓等,打了3針認可疫苗就毋須檢測及檢疫,否則入境時要檢測和檢疫。

若第三日自我檢測陰性,可提早解除隔離。至於最高風險的「紅色名單」,抵日時要檢測和檢疫,現時只有阿爾巴尼亞、塞拉利昂、巴基斯坦和斐濟列入這級別。

首相岸田文雄表示活躍的民眾交流,是經濟與社會的基石,因此決定重新開關。來往沖繩、北海道等旅遊熱點的那霸、新千歲機場,下月底恢復國際航班升降。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。