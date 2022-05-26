日本6月10日開關 低風險地區旅客無須隔離檢疫

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日本相隔兩年多重新開關，6月10日起，包括香港在內的低風險地區遊客，即使沒有打疫苗，到埗後也毋須隔離檢疫和檢測。

日本下周三起，率先放寬每天入境人數，上限2萬人。由確診率低的國家或地區入境，入境時不需接受檢測，包括日本公民、持簽證的外國人。到下月10日，正式接待外國遊客，逐步解除持續兩年的防疫入境觀光禁令。不過為了減低疫情擴散的風險，旅客必須要參加旅行團，啟程前72小時須取得陰性檢測證明。

日本外務省根據觀光客風險級別，由低到高分為藍、黃、紅三個等級，包括香港、大陸、台灣、南韓、歐美國家等，列入最低風險的「藍色名單」。

由這些地方入境，不論有否持有有效針卡，都不用入境檢測及隔離檢疫。中風險的黃色名單，包括澳門、北韓等，打了3針認可疫苗就毋須檢測及檢疫，否則入境時要檢測和檢疫。

若第三日自我檢測陰性，可提早解除隔離。至於最高風險的「紅色名單」，抵日時要檢測和檢疫，現時只有阿爾巴尼亞、塞拉利昂、巴基斯坦和斐濟列入這級別。

首相岸田文雄表示活躍的民眾交流，是經濟與社會的基石，因此決定重新開關。來往沖繩、北海道等旅遊熱點的那霸、新千歲機場，下月底恢復國際航班升降。

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