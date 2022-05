Foster City舉行燭光晚會 悼念德州小學槍擊案死難者（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島Foster City週三傍晚為德州小學槍擊案的死難者舉行燭光晚會。

燭光晚會傍晚7點半在Foster City的Leo Ryan公園舉行,發起人是全國性組織Brady United Against Gun Violence,副主席Shikha Hamilton住在Foster City,在短短的時間,在社交媒體號召大家參加燭光晚會。

Hamilton說:「我對不斷發生的槍擊案感到絕望,真的已經夠了,我們應該有作為,把社區聚集在一起,除了哀悼之外,也要展現我們對受害者的愛與支持,同時也要採取行動。」

現場一一念出水牛城超市、南加州教會及德州Robb小學死難者的名字,主辦單位也給現場參與的民眾每人一個燭光,也有家長帶小孩來參加。

有第一代移民表示,看到美國的槍枝暴力這麼嚴重,會想要把自己的孩子送回故鄉讀書。

Foster City市民吳先生說:「其實是非常擔心,因為槍枝這個問題看起來是很嚴重的,而且這個槍手看起來也是,沒有什麼原因就跑到小學裡面,造成這麼大的傷亡,這樣就會讓家長非常擔心,人人自危,小孩子他們完全不知道要怎麼躲怎麼跑,什麼都不知道,我甚至會有想法把小孩送回台灣念書,因為這邊實在太危險了,不知道會暴露在什麼樣情況之下。」

Hamilton說,過去20多年來的努力,州和地方對於管制槍枝暴力已經有很大進步,但是國會卻沒有行動,他們不會坐視不管,本身也是媽媽的Hamilton,看到無辜的小生命死在槍枝暴力下,更是難過。

Hamilton說:「我跟很多孩子死於槍枝暴力的父母合作過,真的很令人悲傷絕望,這些家長還要再去聽其他家長,跟他們一樣的經歷,無法想像他們回到家,飯桌上看不到孩子,無法為他們蓋棉被睡覺。」

San Mateo縣議員David J. Canepa說:「我們需要更強的國會領袖,我們需要有擔當的人站出來,說不能再這樣下去。」

