Foster City舉行燭光晚會 悼念德州小學槍擊案死難者（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島Foster City週三傍晚為德州小學槍擊案的死難者舉行燭光晚會。

燭光晚會傍晚7點半在Foster City的Leo Ryan公園舉行，發起人是全國性組織Brady United Against Gun Violence，副主席Shikha Hamilton住在Foster City，在短短的時間，在社交媒體號召大家參加燭光晚會。

Hamilton說：「我對不斷發生的槍擊案感到絕望，真的已經夠了，我們應該有作為，把社區聚集在一起，除了哀悼之外，也要展現我們對受害者的愛與支持，同時也要採取行動。」

現場一一念出水牛城超市、南加州教會及德州Robb小學死難者的名字，主辦單位也給現場參與的民眾每人一個燭光，也有家長帶小孩來參加。

有第一代移民表示，看到美國的槍枝暴力這麼嚴重，會想要把自己的孩子送回故鄉讀書。

Foster City市民吳先生說：「其實是非常擔心，因為槍枝這個問題看起來是很嚴重的，而且這個槍手看起來也是，沒有什麼原因就跑到小學裡面，造成這麼大的傷亡，這樣就會讓家長非常擔心，人人自危，小孩子他們完全不知道要怎麼躲怎麼跑，什麼都不知道，我甚至會有想法把小孩送回台灣念書，因為這邊實在太危險了，不知道會暴露在什麼樣情況之下。」

Hamilton說，過去20多年來的努力，州和地方對於管制槍枝暴力已經有很大進步，但是國會卻沒有行動，他們不會坐視不管，本身也是媽媽的Hamilton，看到無辜的小生命死在槍枝暴力下，更是難過。

Hamilton說：「我跟很多孩子死於槍枝暴力的父母合作過，真的很令人悲傷絕望，這些家長還要再去聽其他家長，跟他們一樣的經歷，無法想像他們回到家，飯桌上看不到孩子，無法為他們蓋棉被睡覺。」

San Mateo縣議員David J. Canepa說：「我們需要更強的國會領袖，我們需要有擔當的人站出來，說不能再這樣下去。」

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