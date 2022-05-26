德州小學槍擊案發生後兩天 遇害女教師的丈夫心臟病發死亡

May 26, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
Irma Garcia, Joe Garcia (GoFundMe)

【KTSF】

德克薩斯州Uvalde市發生的小學槍擊血案，其中一名遇害的女教師，其丈夫在慘劇發生兩天後心臟病發死亡。

週二在Robb小學發生的槍擊案，造成19名小學生和兩名教師死亡，其中一名教師是Irma Garcia，據紐約時報報導，她的丈夫Joe Garcia週四早上在妻子的追思場地放下花束後，返回家中突然昏倒，最後因心臟病發死亡。

Irma與Joe Garcia已結婚24年，兩人育有4名子女，長子Christian在海軍陸戰隊服役，弟弟正在攻讀大學，三女Lyliana正就讀高中，幼女是7年級學生。

Irma當教師已有23年，一直在Robb小學任教，她曾獲選為年度最佳教師，2019年獲Trinity大學頒授卓越教學榮譽。

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