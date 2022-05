德州小學槍擊案發生後兩天 遇害女教師的丈夫心臟病發死亡

【KTSF】

德克薩斯州Uvalde市發生的小學槍擊血案,其中一名遇害的女教師,其丈夫在慘劇發生兩天後心臟病發死亡。

週二在Robb小學發生的槍擊案,造成19名小學生和兩名教師死亡,其中一名教師是Irma Garcia,據紐約時報報導,她的丈夫Joe Garcia週四早上在妻子的追思場地放下花束後,返回家中突然昏倒,最後因心臟病發死亡。

Irma與Joe Garcia已結婚24年,兩人育有4名子女,長子Christian在海軍陸戰隊服役,弟弟正在攻讀大學,三女Lyliana正就讀高中,幼女是7年級學生。

Irma當教師已有23年,一直在Robb小學任教,她曾獲選為年度最佳教師,2019年獲Trinity大學頒授卓越教學榮譽。

