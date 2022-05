灣區多個校區因應德州小學槍擊案加強保安

【KTSF 朱慧琪報導】

鑑於週二在德州小學發生的槍擊案慘劇,灣區有不少學生家長感到擔憂,而舊金山(三藩市)聯合校區委員會週二晚也就事件開會討論,當局承諾會加強對本地學校的巡邏警。

舊金山聯合校區發出聲明指,學校會增設安全措施,可能包括訪客登記、在上課後將學校大門鎖上、增設閉路電視等等。

而舊金山警方也承諾,從6月1日開始會加強對學校的巡邏。

另外,在灣區其他縣,都有相對的應對措施,奧克蘭(屋崙)聯合校區表示,他們不知所措,這是奧克蘭聯合校區上學的最後一週,本應是充滿了畢業典禮、歡樂和愛心,但這個歡樂的畢業季節,竟然有一間小學發生如此可怕的大規模槍擊事件。

Contra Costa縣警就指出,雖然轄下區內沒威脅,但縣警仍下令增加巡邏,區內及山景城的所有的學校。

而山景城警方週二晚上也發推文指,出於謹慎考慮,由週三起警方將會明顯加強校園巡邏。

