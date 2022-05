研究指新冠疫苗第四針有效抗疫時間比第三針短（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

灣區新型肺炎新症率上升,有研究顯示,第四針的有效抗疫時間比第三針為短。

根據舊金山(三藩市)紀事報引述多份研究報告指出,加州58個縣的病毒繁殖率有所上升,繁殖率數據是反映一個人能將病毒傳染給其他人的比率,比如在灣區,舊金山是1.48,而Santa Clara縣是1.6。

新症率方面也有所上升,灣區9個縣的新症率是加州上升最快的區域,直至週二,每10萬人就有54宗新症,比起上月每10萬有18宗及上星期42宗,明顯有所增加。

週二,舊金山的新症率則達到每10萬人就有61宗,比起全州平均新症率36宗多出近兩倍,一個月前,舊金山的新症率只有十萬人24宗,上星期是十萬人54宗。

將新症率換算後,灣區實際每天就有4500宗新症,這數據和2020至2021年疫情最嚴重的時期相若,又因為現時很多人都在家中測試,沒有呈報當局,又或者根本沒有測試,所以相信新症會更多。

但數據也顯示,雖然新症有所上升,但住院及死亡率則沒有太大升幅。

接種疫苗方面,研究顯示疫苗可預防住院及死亡率,但就沒有辦法免除新型肺炎長期後遺症風險。

研究指出,希望未來新配方疫苗能減低後遺症的風險。

至於加強劑,Pfizer疫苗的第四針,防禦功效沒有第三針持久。

對於感染新型肺炎後的康復研究,發現新型肺炎長期後遺症,如頭痛、腦霧、麻痺等徵狀,有機會維持一年以上。

研究報告更指出,在疫情廣泛蔓延下,新型肺炎長期後遺症會持續危害個人生活質素及整體生產力。

