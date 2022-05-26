研究指新冠疫苗第四針有效抗疫時間比第三針短（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

灣區新型肺炎新症率上升，有研究顯示，第四針的有效抗疫時間比第三針為短。

根據舊金山（三藩市）紀事報引述多份研究報告指出，加州58個縣的病毒繁殖率有所上升，繁殖率數據是反映一個人能將病毒傳染給其他人的比率，比如在灣區，舊金山是1.48，而Santa Clara縣是1.6。

新症率方面也有所上升，灣區9個縣的新症率是加州上升最快的區域，直至週二，每10萬人就有54宗新症，比起上月每10萬有18宗及上星期42宗，明顯有所增加。

週二，舊金山的新症率則達到每10萬人就有61宗，比起全州平均新症率36宗多出近兩倍，一個月前，舊金山的新症率只有十萬人24宗，上星期是十萬人54宗。

將新症率換算後，灣區實際每天就有4500宗新症，這數據和2020至2021年疫情最嚴重的時期相若，又因為現時很多人都在家中測試，沒有呈報當局，又或者根本沒有測試，所以相信新症會更多。

但數據也顯示，雖然新症有所上升，但住院及死亡率則沒有太大升幅。

接種疫苗方面，研究顯示疫苗可預防住院及死亡率，但就沒有辦法免除新型肺炎長期後遺症風險。

研究指出，希望未來新配方疫苗能減低後遺症的風險。

至於加強劑，Pfizer疫苗的第四針，防禦功效沒有第三針持久。

對於感染新型肺炎後的康復研究，發現新型肺炎長期後遺症，如頭痛、腦霧、麻痺等徵狀，有機會維持一年以上。

研究報告更指出，在疫情廣泛蔓延下，新型肺炎長期後遺症會持續危害個人生活質素及整體生產力。

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