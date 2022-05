猴痘傳16國 世衛指疫情可控毋須大規模接種疫苗

【有線新聞】

歐美等地共16個國家本月發現至少160宗猴痘病例,其中單在英國便有57宗。世衛強調猴痘疫情可控,威脅遠不及新型肺炎,毋須大規模接種疫苗。

英國成為這輪歐洲猴痘疫情「重災區」,英格蘭周一新增30多宗確診,衛生部門要求猴痘患者的密切接觸者需要隔離21天,當局日前已開始為醫護接種,對猴痘同樣有功效的天花疫苗。至於開始錄得零星個案的美國,疾控中心亦宣布發放一千劑預防天花、猴痘的疫苗。

猴痘病毒原本主要在非洲中部及西部傳播,但歐美本月陸續發現病例,以至澳洲、以色列都有個案。這種類似天花的疾病可引發出疹、發燒等症狀,大部分患者毋須住院,能在數星期內痊癒。

世衛專家強調猴痘風險不及新型肺炎疫情,毋須為公眾大規模接種疫苗,又指沒有證據顯示猴痘病毒有變異。世衛傳染病學家克爾克霍夫:「(猴痘傳播)情況可控,尤其是在歐洲、北美國家的爆發,但我們仍不得不留意非洲國家的猴痘風土病情況。」

不過世衛亦指出歐美大部分患者近期均沒有到過非洲,懷疑已有大量隱形個案和社區傳播,估計感染數字仍會上升,並提到很多患者是有過同性性接觸的男性。不過世衛強調猴痘並非同性戀者的疾病,病毒可經由皮膚、體液傳播,任何人都可能因緊密接觸而感染。

世衛憂慮夏季的大型活動可能導致猴痘疫情爆發,提醒民眾保持衛生、進行安全性行為,以防止病毒傳播。

