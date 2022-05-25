德州Uvalde市小學19名小學生和兩名教師無辜喪命

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週二在德克薩斯州Uvalde市一間小學發生的槍擊案，奪去至少19名小學生和兩名教師的性命，死者的家人突然要面對生離死別，承受難以言喻的傷痛。

據執法當局透露，在Robb小學發生的槍擊血案，死者全部身處同一個4年級課室中，槍手闖入課室後把大門反鎖，不由分說向課室內的人開槍。

死者包括10歲女童Eliahna Garcia，她的姨母Siria Arizmemdi說，家人是在週二晚知悉Eliahna遇害，姨母說Eliahna性格開朗外向，喜歡跳舞及運動，最愛與家人共渡時光。

Veronica Luevanos的10歲女兒Jaliah Nicole Silguero是死者之一，她流淚接受Univision訪問時說，她女兒週二不願上學，好像有預感不好的事情將會發生，Jaliah的表親也在槍擊案中喪生。

Vincent Salazar的10歲女兒Layla也不幸遇害，她生前喜歡游泳，喜歡跟著TikTok的視頻跳舞，Layla是一名跑步健兒，在學校的田徑賽事贏了6場賽事。

Salazar說，他每天接載她上學，總會一起唱Guns ‘n’ Roses樂隊的歌曲Sweet Child O’ Mine，Layla還很期待觀看新的Marvel電影Thor: Love and Thunder。

Manny Renfro週二驚聞消息，知道8歲孫兒Uziyah Garcia遇害。

Renfro說，Uziyah是他所見過最可愛的男孩，而他不是因為Uziyah是其孫兒才這樣說。

Renfro對上一次見Uziyah是在春假時，他們一起玩美式足球，他教了Uziyah一些傳球招數，Uziyah很快便學會，而且動作快捷，很會接球。

Lisa Garza則痛失10歲表弟Xavier Javier Lopez，她說Xavier熱愛生活，個性活潑，喜歡與家人跳舞。

Garza抨擊現行的槍械條例太過寬鬆，應該要多些管制。

Arizmendi也對槍手得以買到槍械感到憤怒。

她說：「我不明白為何有人會向一名18歲青年賣槍，他買槍的目的除了做這件事，還會是甚麼？」

44歲的4年級教師Eva Mireles也不幸遇害，家人說將會非常懷念她。

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