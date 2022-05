德州Uvalde市小學19名小學生和兩名教師無辜喪命

【KTSF】

週二在德克薩斯州Uvalde市一間小學發生的槍擊案,奪去至少19名小學生和兩名教師的性命,死者的家人突然要面對生離死別,承受難以言喻的傷痛。

據執法當局透露,在Robb小學發生的槍擊血案,死者全部身處同一個4年級課室中,槍手闖入課室後把大門反鎖,不由分說向課室內的人開槍。

死者包括10歲女童Eliahna Garcia,她的姨母Siria Arizmemdi說,家人是在週二晚知悉Eliahna遇害,姨母說Eliahna性格開朗外向,喜歡跳舞及運動,最愛與家人共渡時光。

Veronica Luevanos的10歲女兒Jaliah Nicole Silguero是死者之一,她流淚接受Univision訪問時說,她女兒週二不願上學,好像有預感不好的事情將會發生,Jaliah的表親也在槍擊案中喪生。

Vincent Salazar的10歲女兒Layla也不幸遇害,她生前喜歡游泳,喜歡跟著TikTok的視頻跳舞,Layla是一名跑步健兒,在學校的田徑賽事贏了6場賽事。

Salazar說,他每天接載她上學,總會一起唱Guns ‘n’ Roses樂隊的歌曲Sweet Child O’ Mine,Layla還很期待觀看新的Marvel電影Thor: Love and Thunder。

Manny Renfro週二驚聞消息,知道8歲孫兒Uziyah Garcia遇害。

Renfro說,Uziyah是他所見過最可愛的男孩,而他不是因為Uziyah是其孫兒才這樣說。

Renfro對上一次見Uziyah是在春假時,他們一起玩美式足球,他教了Uziyah一些傳球招數,Uziyah很快便學會,而且動作快捷,很會接球。

Lisa Garza則痛失10歲表弟Xavier Javier Lopez,她說Xavier熱愛生活,個性活潑,喜歡與家人跳舞。

Garza抨擊現行的槍械條例太過寬鬆,應該要多些管制。

Arizmendi也對槍手得以買到槍械感到憤怒。

她說:「我不明白為何有人會向一名18歲青年賣槍,他買槍的目的除了做這件事,還會是甚麼?」

44歲的4年級教師Eva Mireles也不幸遇害,家人說將會非常懷念她。

