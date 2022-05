德州小學槍擊案槍手生前性格孤僻 18歲生日隨即買槍

【有線新聞】

美國當局仍在調查得州小學槍擊案槍手拉莫斯的行兇動機,報道指他小時候曾受欺凌,本月18歲生日便隨即買槍,案發前在社交媒體向一個陌生女子預告犯案。

18歲槍手拉莫斯在北達科他州出生,之後與家人搬到尤瓦爾迪讀書。他上周一18歲生日,隨後便合法購買兩枝AR-15自動步槍,以及375發子彈,並在案發前數天,在社交媒體上傳步槍和彈匣相片。

在這則動態中,標註一個陌生女子帳戶。拉莫斯其後私訊這名用戶,問她為何轉載步槍相,對方反問該張相與她有何關係,拉莫斯回應指只是想標註她,對方表示很驚嚇,又指幾乎不認識拉莫斯。

去到周二清晨5時許,拉莫斯指「我要來了」,對方反問「去做甚麼」,之後拉莫斯就指有個小秘密想告知對方。

拉莫斯最後對話時間,在周二上午9時許,當時發出一句「我要去發射」,兩小時後便發生槍擊案。

親友形容拉莫斯性格孤僻,指他童年因語言障礙受到欺凌,近年又會暴力對待同輩和陌生人。

拉莫斯生前在尤瓦爾迪,一間連鎖快餐店任職一年,上個月辭職。快餐店經理指拉莫斯相當不友善,平時很少與同事交流。

