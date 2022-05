舊金山市參事建議每年向校區撥款最多7千萬元提升學術質素

【KTSF 黃恩光報導】

有舊金山(三藩市)市參事提出市府每年向舊金山聯合校區提供撥款最多7千萬元,給學校提高學術質素,以及改善學生的社交和心理健康,有關的建議有機會列入舊金山11月選舉,交由選民表決。

市參事盧凱莉Hillary Ronen提出修改舊金山市憲章,規定市府每年撥款給舊金山聯合校區最多7千萬元,校區內每間學校每年最多可以申請100萬元撥款,用來加強教學,協助學生跟得上學業進度,例如加強數學和閱讀課程,設立課後班和暑期班。

學校可以用這筆錢聘請護士、心理輔導員和社工,幫助學生面對和解決社交及心理健康問題,錢的來源是州府分配給校區教育用途的物業稅收入,而市府也可以動用一般基金補貼給學校的撥款。

根據建議,舊金山市府未來25年,每年都會撥款給校區,頭三年每年7千萬元,未來如果遇到經濟衰退,市府可以減少撥款,但不能少於2500萬元。

為了保障撥款的穩定,每年剩餘的撥款必須儲備起來,作為不時之需。

市府的兒童、青少年及家庭部門將管理以及監管撥款的用途,有了市府的撥款,校區將會成立一個中央小組,聘請一名主任負責統籌各學校如何使用這筆政府資源。

盧凱莉提出的建議得到另外5名市參事支持,其中包括華裔市參事馬兆明,如果得到市參議會通過,將會列入今年11月選舉交由選民表決。

