舊金山市參事陳詩敏提修憲案 以興建更多可負擔房屋（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)市參事陳詩敏提出修憲案,以興建更多可負擔房屋,當中包括限制價格和要求建造多房的單位。

法案建議修改市憲章,來增加建造更多可負擔房屋,提案建議設立快速審批程序,對符合條件的可負擔房屋項目豁免環境質量法CEQA的要求和酌情審查,來幫助舊金山實現區域房屋需求分配的目標。

市參議會主席長華頌善表示,每年都會看到更多的居民,尤其是非洲裔居民被迫搬離城市,他指提案有助加快批准可負擔房屋項目,來幫助低收入和工人階級居民在舊金山生活。

陳詩敏說:「看到舊金山樓價太昂貴,好多家庭根本無力負擔,這就是為什麼要這法律提案,主要目的希望能夠可建造更多的可負擔房屋,工職家庭,打工家庭和中收入家庭,都可以負擔到有自己的家。」

提案要求令房屋真正負擔得起,房屋的最高價格維持在地區收入中位數的120%,而且要令家庭住得更舒適。

陳詩敏說:「我們要求建可負擔房屋的建築商,要求它們在15%入面,要求它們建立兩至三個睡房的單位,如果你家有小朋友或需要照顧老人家,一家三代的話,就很難住在一房的屋。」

法案亦對建築工人的權益有關規定。

陳詩敏說:「借助提案希望幫建築可負擔房屋的工人,亦能夠有一個固定收入,和一個有保障的工作環境之內,他們在建立這類房屋時有保障。」

根據勞工工會的調查,只有7%的工人能負擔舊金山市價租金,所以需要加快可負擔房屋的建設,來保證工人能夠住在他們建造的房屋中,提案亦要求增加市府的透明度。

陳詩敏說:「我們要求市長年度經濟預算過程,要求她在經濟預算過程,讓民眾知道今年會有多少預算在可負擔房屋,和在哪兒建立,令民眾和市參事能做決定和提供意見。」

如果市參議會通過提案,提案將在11月交由選民表決。

