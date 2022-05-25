舊金山市參事陳詩敏提修憲案 以興建更多可負擔房屋（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）市參事陳詩敏提出修憲案，以興建更多可負擔房屋，當中包括限制價格和要求建造多房的單位。

法案建議修改市憲章，來增加建造更多可負擔房屋，提案建議設立快速審批程序，對符合條件的可負擔房屋項目豁免環境質量法CEQA的要求和酌情審查，來幫助舊金山實現區域房屋需求分配的目標。

市參議會主席長華頌善表示，每年都會看到更多的居民，尤其是非洲裔居民被迫搬離城市，他指提案有助加快批准可負擔房屋項目，來幫助低收入和工人階級居民在舊金山生活。

陳詩敏說：「看到舊金山樓價太昂貴，好多家庭根本無力負擔，這就是為什麼要這法律提案，主要目的希望能夠可建造更多的可負擔房屋，工職家庭，打工家庭和中收入家庭，都可以負擔到有自己的家。」

提案要求令房屋真正負擔得起，房屋的最高價格維持在地區收入中位數的120%，而且要令家庭住得更舒適。

陳詩敏說：「我們要求建可負擔房屋的建築商，要求它們在15％入面，要求它們建立兩至三個睡房的單位，如果你家有小朋友或需要照顧老人家，一家三代的話，就很難住在一房的屋。」

法案亦對建築工人的權益有關規定。

陳詩敏說：「借助提案希望幫建築可負擔房屋的工人，亦能夠有一個固定收入，和一個有保障的工作環境之內，他們在建立這類房屋時有保障。」

根據勞工工會的調查，只有7%的工人能負擔舊金山市價租金，所以需要加快可負擔房屋的建設，來保證工人能夠住在他們建造的房屋中，提案亦要求增加市府的透明度。

陳詩敏說：「我們要求市長年度經濟預算過程，要求她在經濟預算過程，讓民眾知道今年會有多少預算在可負擔房屋，和在哪兒建立，令民眾和市參事能做決定和提供意見。」

如果市參議會通過提案，提案將在11月交由選民表決。

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