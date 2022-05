Santa Clara縣當局呼籲民眾節約用水 將祭出懲罰措施（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖塔克拉拉縣連續第三年乾旱,當局除了呼籲民眾節約用水,也將祭出懲罰措施。

今年的頭三個月,聖塔克拉拉縣出現了有紀錄以來最乾燥的前三個月,該地區目前處於嚴重乾旱,水庫水位低,河床裸露,動植物面臨生存壓力,火災季節比平時長。

儘管官員一再宣布節約用水,但是都沒有達到目標,這已經是該地區進入第三個乾旱年。

縣議會週二批准一項決議,敦促將用水量與2019年水平相比減少15%,作為解決持續乾旱的一部份。

聖塔克拉拉谷水利局提出用水限制,包括只能在下午6點之後,或在上午9點之前,每週兩次的戶外澆水,以防止蒸發。

節水規定還包括懲罰,不關水或在大雨後48小時澆水的物業主,初犯者會給予警告及教育,將對累犯或故意浪費水的人處罰,每次違規處以100元的罰款,最高可達一萬美元。

自2014年上一次大旱以來,聖塔克拉拉縣已經實施了多項節水項目和政策,顯著減少了縣內設施的用水量,包括轉向節水的院子景觀,使用再生水灌溉,安裝低水量的流動廁所和淋浴噴頭。

