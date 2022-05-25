勇士隊教練譴責議員對槍管沒作為 讓悲劇不斷發生

【KTSF 萬若全報導】

德克薩斯州Uvalde市一間小學發生槍擊血案後，正在德州比賽的勇士隊教練Steve Kerr，在記者會上情緒激動發言，譴責立法人員沒有作為，才讓這樣的悲劇不斷發生。

Kerr說：「孩子在學校被謀殺，我們什麼時候才會做點什麼，我受夠了，我們今晚要比賽，但我希望這裡的每個人能夠聽到，想你自己的孩子，孫子，媽媽，爸爸，姊妹或兄弟，如果今天發生在你身上，你會有什麼感覺，我們不能只是麻木，我們不能只坐在這裡，只是看新聞，只是去哀悼和沈默，我們被華府50名參議員綁架，他們甚至拒絕將其付諸表決，儘管這是我們美國人民想要，他們不投票，因為他們想保住自己的權力，太可悲了，我受夠了。」

另外，加州參議員威善高發推文說，我們槍太多了，國會該有所行動。

加州州長紐森說，這是可以避免的，但我們選擇不行動。

聯邦參議員范士丹說，又一天，又一次大規模槍擊事件發生，槍支遊說團體和共和黨人更加沉默，他們拒絕任何槍枝安全改革。

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