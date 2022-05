勇士隊教練譴責議員對槍管沒作為 讓悲劇不斷發生

【KTSF 萬若全報導】

德克薩斯州Uvalde市一間小學發生槍擊血案後,正在德州比賽的勇士隊教練Steve Kerr,在記者會上情緒激動發言,譴責立法人員沒有作為,才讓這樣的悲劇不斷發生。

Kerr說:「孩子在學校被謀殺,我們什麼時候才會做點什麼,我受夠了,我們今晚要比賽,但我希望這裡的每個人能夠聽到,想你自己的孩子,孫子,媽媽,爸爸,姊妹或兄弟,如果今天發生在你身上,你會有什麼感覺,我們不能只是麻木,我們不能只坐在這裡,只是看新聞,只是去哀悼和沈默,我們被華府50名參議員綁架,他們甚至拒絕將其付諸表決,儘管這是我們美國人民想要,他們不投票,因為他們想保住自己的權力,太可悲了,我受夠了。」

另外,加州參議員威善高發推文說,我們槍太多了,國會該有所行動。

加州州長紐森說,這是可以避免的,但我們選擇不行動。

聯邦參議員范士丹說,又一天,又一次大規模槍擊事件發生,槍支遊說團體和共和黨人更加沉默,他們拒絕任何槍枝安全改革。

