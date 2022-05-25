烏方指普田患重病 兩個月前曾遭暗殺

May 25, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注
(Alan Santos/PR / CC BY 2.0 / 資料圖片)

【KTSF 張麗月報導】

烏克蘭國防部軍情局長布達諾夫向烏克蘭媒體透露，兩個月前發生試圖暗殺俄國總統普田事件，但行動失敗，他也透露普田患有重病，癌症是其中之一，但預期普田還有幾年命。

布達諾夫在5月中旬已經向英國媒體Sky透露，普田的身心健康都有問題。

布達諾夫說：「我們可以確認普田的心理與身體情況很差，他同時患上多種重病，其中之一是癌症。」

他當時也指出，俄烏戰爭的轉捩點會在8月到來，而所有的戰鬥會在年底結束，形勢會導致俄羅斯改變領導層，而這個程序已經展開。

他指俄軍並無訓練可言，俄軍是一群持有武器的烏合之眾，週二他向烏克蘭媒體確認，普田患癌，並在兩個月前有人試圖暗殺他，但不成功，他建議大家不必期待普田會很快病逝，真實的情況是，普田至少還有幾年命。

普田發動俄烏戰爭，令外界紛紛猜測是否頭腦有問題。

美國媒體引述英國軍情六處一名退役人員指，普田召開會議，經常要中場休息接受治療，有一對醫護人員隨時在旁邊侍候，而過去4年，一名癌症手術醫生見過他十幾次，但克里姆林宮在2020年時曾否認普田患重病，指有關傳言都是假消息。

另一方面，英國情報局官員說，俄國在烏克蘭不斷犯錯，令俄軍的戰事失利，傷亡慘重，其中一個原因是普田一直介入俄軍下級的戰術決策，以至俄烏戰事三個月，俄軍陣亡人數已經多過俄國入侵阿富汗9年的死亡人數總和。

報導指，普田在俄軍的烏東頓巴斯攻勢中，起了重大的決策作用，俄軍在烏東的進展緩慢，上週多次試圖渡過，極具戰略性的北頓涅茨河都失敗。

最新一次試圖渡河是在大前天週六，烏軍炸毀多座橋樑，迫使俄軍搭臨時的橋渡河，就在過橋時遭到烏軍的攻擊，而損失大量的軍備與兵員。

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