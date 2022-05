烏方指普田患重病 兩個月前曾遭暗殺

【KTSF 張麗月報導】

烏克蘭國防部軍情局長布達諾夫向烏克蘭媒體透露,兩個月前發生試圖暗殺俄國總統普田事件,但行動失敗,他也透露普田患有重病,癌症是其中之一,但預期普田還有幾年命。

布達諾夫在5月中旬已經向英國媒體Sky透露,普田的身心健康都有問題。

布達諾夫說:「我們可以確認普田的心理與身體情況很差,他同時患上多種重病,其中之一是癌症。」

他當時也指出,俄烏戰爭的轉捩點會在8月到來,而所有的戰鬥會在年底結束,形勢會導致俄羅斯改變領導層,而這個程序已經展開。

他指俄軍並無訓練可言,俄軍是一群持有武器的烏合之眾,週二他向烏克蘭媒體確認,普田患癌,並在兩個月前有人試圖暗殺他,但不成功,他建議大家不必期待普田會很快病逝,真實的情況是,普田至少還有幾年命。

普田發動俄烏戰爭,令外界紛紛猜測是否頭腦有問題。

美國媒體引述英國軍情六處一名退役人員指,普田召開會議,經常要中場休息接受治療,有一對醫護人員隨時在旁邊侍候,而過去4年,一名癌症手術醫生見過他十幾次,但克里姆林宮在2020年時曾否認普田患重病,指有關傳言都是假消息。

另一方面,英國情報局官員說,俄國在烏克蘭不斷犯錯,令俄軍的戰事失利,傷亡慘重,其中一個原因是普田一直介入俄軍下級的戰術決策,以至俄烏戰事三個月,俄軍陣亡人數已經多過俄國入侵阿富汗9年的死亡人數總和。

報導指,普田在俄軍的烏東頓巴斯攻勢中,起了重大的決策作用,俄軍在烏東的進展緩慢,上週多次試圖渡過,極具戰略性的北頓涅茨河都失敗。

最新一次試圖渡河是在大前天週六,烏軍炸毀多座橋樑,迫使俄軍搭臨時的橋渡河,就在過橋時遭到烏軍的攻擊,而損失大量的軍備與兵員。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。