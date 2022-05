Palo Alto市接連發生針對長者的路邊騙案

【KTSF】

Palo Alto警方指,自從5月16號公布騙徒針對長者,指長者貎似騙徒家人的路邊騙案後,最近接獲更多同類型受害人報案。

最近一宗報案是在過去的星期天,報案人描述他年邁90,坐著助行器的母親,4月初在Stanford Avenue 500號路段,被一名走在行人道,深色頭髮,年約40的女性攔下。

騙徒指老太太貎似騙徒的母親,騙徒更指想將她母親的首飾送給老太太,隨即將一條金色的鍊子及土耳其石的戒子交給老太太就離開。

但當老太太回到家時才發現,身上本來戴著價值數百元的項鍊及戒子不翼而飛,才知道被騙。

Palo Alto警方指出,連同此案,這已是自2021年10月第三宗同類案件,警方正調查是否有關連。

