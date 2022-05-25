Palo Alto市接連發生針對長者的路邊騙案

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Palo Alto警方指，自從5月16號公布騙徒針對長者，指長者貎似騙徒家人的路邊騙案後，最近接獲更多同類型受害人報案。

最近一宗報案是在過去的星期天，報案人描述他年邁90，坐著助行器的母親，4月初在Stanford Avenue 500號路段，被一名走在行人道，深色頭髮，年約40的女性攔下。

騙徒指老太太貎似騙徒的母親，騙徒更指想將她母親的首飾送給老太太，隨即將一條金色的鍊子及土耳其石的戒子交給老太太就離開。

但當老太太回到家時才發現，身上本來戴著價值數百元的項鍊及戒子不翼而飛，才知道被騙。

Palo Alto警方指出，連同此案，這已是自2021年10月第三宗同類案件，警方正調查是否有關連。

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