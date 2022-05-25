【KTSF 張擎鳳報導】

加州首府Sacramento出現加州首宗猴痘疑似病例。

Sacramento縣衛生官員表示，患者最近從歐洲回國，個案於本月21日由醫生呈報給當局，患者的相關病毒檢測呈陽性，目前正在等待聯邦疾控中心（CDC）最終確認這是否猴痘病例。

當局表示患者情況良好，目前正居家隔離，當局強調對公眾風險極低。

當局拒絕透露患者何時出遊以及使用哪個機場，只表示目前正追蹤密切接觸者。

Sacramento縣衛生局正與加州公共衛生局和聯邦疾控中心合作判斷，是否需要聯絡同患者乘搭同一班機的人。

猴痘近期出現在美國和其他國家。

世界衛生組織Maria Van Kerkhove醫生說：「隨著監控的範圍擴大，我們預計會看到更多病例。」

猴痘的症狀包括皮疹、淋巴結腫大和發燒，專家說，醫生需要知道患者是否有這些症狀，但是，好消息是有疫苗。

白宮國家安全委員會成員Raj Panjabi醫生說：「我們已經努力取得科學成果，以及對這種病毒有效的疫苗。我們有足夠數量的疫苗。」

美國正在從疫苗儲備釋放猴痘疫苗，並發放給高風險人群。

世衛稱接種天花疫苗，也有助於預防猴痘。

CDC病理學副主任兼獸醫Jennifer McQuiston說：「大多數感染猴痘的人，在沒有特殊治療的情況下，會在兩到四個星期內康復。」

衛生官員說不要擔心這會成為下一個疫情，猴痘通過非常密切的接觸傳播，而不是通過空氣。

衛生官員說，追蹤和監察密切接觸者，應該有助於控制這種疾病的傳播。

Vanderbilt大學醫學院William Schaffner醫生說：「我認為這種情況將在下週左右受控。」

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