南灣Milpitas上週日舉辦了槍械回購活動,成績如何呢?

活動當日成功購回了400多支槍,手槍、步槍和霰彈槍的回收價是100元,而長的機關槍或鬼槍就200元,當日除了有回購活動外,還免費為市民提供槍鎖服務。

