舊金山Lowell高中下學年或再用抽籤制收生 有家長抗議（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）Lowell高中過去採用成績優先的收生制，但自疫情起改用抽籤制，舊金山校區總監向教委會提出延長抽籤制多一個學年，聲稱抽籤制只是暫時性，學生家長對此作出抗議。

舊金山教委會週二開會，討論延長Lowell高中採用抽籤制至2023至24學年，教委會文件指出，這個決定是採納全國其他校區更改收生政策的做法，目的是為了使Lowell高中收生更多元化。

過去亦有支持抽籤制的校委會委員指，抽籤制是為了停止制度上的歧視，認為現時Lowell出現學生族裔單一化現象。

反對抽籤制的市民，週二到舊金山校區總部外示威抗議，其中一個華人家長委員會成員，亦是Lowell高中的學生家長招霞指出，校區聲稱決定只是「暫時性」，但招霞就害怕抽籤制一次又一次延長，最後會變成永久決定，影響到Lowell高中多年來培養具天份學生的傳統。

她更不滿教委會於議題上缺乏溝通，尤其是校區總監Vincent Matthews下個月準備退休，卻匆忙想解決這個問題。

華人家長委員會成員招霞說：「Lowell高中有50多年來的重點中學擇優錄取的歷史，如果倉猝地在兩個星期都不夠的情況下，去通過這個議案，尤其是他（校區總監）已經準備退休，而缺乏一個長遠的計劃和執行措施，去做這個決定是對學生非常不公平。」

她說會與新上任的校區總監合作，希望他與社區多點溝通、接納民意。

亦有社區組織相信應該保留多年來的做法，社區組織主席Patrick Wolff相信，Lowell高中的收生不偏頗，指問題在於制度背後的不公平。

Wolff說：「舊金山校區於小學至初中，向非裔及拉美裔的教育表現不佳，所以很多學生為擇優錄取制掙扎。」

有家長就指出，自己的孫女成績優異，但就因為抽籤制而沒有被Lowell高中取錄，他震驚所有問題都跟種族扯上關係。

家長Rex Ridgeway說：「我們不要再提種族問題了，我們應繼續讓Lowell作為精英學校，同時改善其他學校，我十分驚訝所有問題都跟公平、公正跟包容扯上關係。」

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