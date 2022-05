舊金山Lowell高中下學年或再用抽籤制收生 有家長抗議（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)Lowell高中過去採用成績優先的收生制,但自疫情起改用抽籤制,舊金山校區總監向教委會提出延長抽籤制多一個學年,聲稱抽籤制只是暫時性,學生家長對此作出抗議。

舊金山教委會週二開會,討論延長Lowell高中採用抽籤制至2023至24學年,教委會文件指出,這個決定是採納全國其他校區更改收生政策的做法,目的是為了使Lowell高中收生更多元化。

過去亦有支持抽籤制的校委會委員指,抽籤制是為了停止制度上的歧視,認為現時Lowell出現學生族裔單一化現象。

反對抽籤制的市民,週二到舊金山校區總部外示威抗議,其中一個華人家長委員會成員,亦是Lowell高中的學生家長招霞指出,校區聲稱決定只是「暫時性」,但招霞就害怕抽籤制一次又一次延長,最後會變成永久決定,影響到Lowell高中多年來培養具天份學生的傳統。

她更不滿教委會於議題上缺乏溝通,尤其是校區總監Vincent Matthews下個月準備退休,卻匆忙想解決這個問題。

華人家長委員會成員招霞說:「Lowell高中有50多年來的重點中學擇優錄取的歷史,如果倉猝地在兩個星期都不夠的情況下,去通過這個議案,尤其是他(校區總監)已經準備退休,而缺乏一個長遠的計劃和執行措施,去做這個決定是對學生非常不公平。」

她說會與新上任的校區總監合作,希望他與社區多點溝通、接納民意。

亦有社區組織相信應該保留多年來的做法,社區組織主席Patrick Wolff相信,Lowell高中的收生不偏頗,指問題在於制度背後的不公平。

Wolff說:「舊金山校區於小學至初中,向非裔及拉美裔的教育表現不佳,所以很多學生為擇優錄取制掙扎。」

有家長就指出,自己的孫女成績優異,但就因為抽籤制而沒有被Lowell高中取錄,他震驚所有問題都跟種族扯上關係。

家長Rex Ridgeway說:「我們不要再提種族問題了,我們應繼續讓Lowell作為精英學校,同時改善其他學校,我十分驚訝所有問題都跟公平、公正跟包容扯上關係。」

