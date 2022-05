【KTSF】

南灣聖荷西市長Sam Liccardo確診新型肺炎。

Liccardo週一晚在Twitter上發文指,自己感覺不舒服後,隨後檢測呈陽性,他感恩自己有接種疫苗,所以到目前為止,沒出現嚴重病徵。

他同時鼓勵大家去打疫苗,在室內戴上口罩,並利用免費的病毒檢測來幫助減少傳播。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。