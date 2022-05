中國食品進口商談通脹和缺貨雙重壓力（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

受到通貨膨脹的影響,食品價格節節高升,其中進口食品不只要面對漲價,還會經常缺貨,到底是甚麼原因造成的?而情況何時才能改善?本台訪問了本地的中美貿易進口商,了解當前市場的實際情況。

美國四月份的通脹率為8.3%,儘管是八個月以來的首次下滑,但仍接近40年高點,不過食品價格上漲的速度,實際上卻遠比這8.3%還要高得多,其中一個關鍵因素,就是原物料的缺乏,導致生活中即便很細微的食品都會出現驚人的漲價。

東方食品商會會長周曉濱說:「一個例子就是味精,其實味精現在主要都是在美國製造,但是聽說他們沒有裝味精的紙袋,這個紙袋是從中國大陸來,那因為沒有紙袋,所以沒有辦法供應味精,價錢非常之高,現在我們所見到的不是說,新聞講的8%或幾個%,我們所看到的都是超過100%,像味精是300%。」

周曉濱舉例,餐廳使用的太白粉,過去以十元售價來說,現在都要超過五十元,還有油、糖等價格都飆升,進貨成本大幅提高,自然也會影響菜單上的售價。

除了原物料缺乏,供應鏈斷裂更是嚴重影響了美中貿易價格,從事餐飲用品和食品批發的德成集團,在南北加州都有據點,從中國進口貨品來美近三十年,業者透露,疫情期間海運貨櫃價格飆漲的情況已經緩和,但現在面臨的又是新的問題。

德成集團行政總裁黃建成說:「海洋(貨)櫃是便宜了,比去年便宜了一半,但是問題現在是,中國很多貨出不來,因為很多疫情,工廠都關門,還有說上海是全世界最大的港口,那它都關門了,我們在上海訂的貨都沒辦法出來,要跑到去天津啦,大連啦,拉到廣東去啊,所以那時間又長了。」

黃建成透露,過去海運貨櫃從中國運來美需時約二十一天,現在走海運過來一個半月,而且貨運到了美國清關之後,還要等三個星期才能領到貨。

黃建成說:「這變成很多貨會缺,還有資金很緊,因為價格比以前高了,超過50%,變成很多消費者付出的代價,比以前多了50%。」

儘管消費者對於進口食品價格上漲感到吃不消,外貿業者也很無奈的說,現在做進口生意,比以前的成本高出一倍,但利潤卻反而比以前少了。

黃建成說:「2018年還沒有疫情的時候,做進口商比如投資一千萬在進口,現在要做,起碼要花兩千萬做進口,因為現在基本上中國的供貨商都不給期限,沒有說給你15天給你30天,現在出貨馬上要付款。」

中國這一波疫情導致上海、深圳等多地封閉,導致停工停業,儘管疫情緩和後可以重開,對於進口食品影響如今還是非常大。

周曉濱說:「這種關閉其實影響非常之大,我們發現說,不是說一開城他們馬上就可以恢復生產,很多東西就是你停了之後,他要一段很長的時間才恢復。」

黃德成預估,缺貨問題估計要等今年十月份才能見到好轉,周曉濱則寄望於關稅政策的改變。

周曉濱說:「如果讓他們自然這樣恢復,還要相當大的時間,其實我們是最希望說,拜登政府能夠把25%的中國關稅取消。」

拜登總統週一在美日領袖記者會上透露,他正在考慮降低部份中國進口產品關稅,他結束亞洲行程返國之後,就會與財長耶倫討論這個問題。

