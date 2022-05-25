中國食品進口商談通脹和缺貨雙重壓力（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

受到通貨膨脹的影響，食品價格節節高升，其中進口食品不只要面對漲價，還會經常缺貨，到底是甚麼原因造成的？而情況何時才能改善？本台訪問了本地的中美貿易進口商，了解當前市場的實際情況。

美國四月份的通脹率為8.3%，儘管是八個月以來的首次下滑，但仍接近40年高點，不過食品價格上漲的速度，實際上卻遠比這8.3%還要高得多，其中一個關鍵因素，就是原物料的缺乏，導致生活中即便很細微的食品都會出現驚人的漲價。

東方食品商會會長周曉濱說：「一個例子就是味精，其實味精現在主要都是在美國製造，但是聽說他們沒有裝味精的紙袋，這個紙袋是從中國大陸來，那因為沒有紙袋，所以沒有辦法供應味精，價錢非常之高，現在我們所見到的不是說，新聞講的8%或幾個%，我們所看到的都是超過100%，像味精是300%。」

周曉濱舉例，餐廳使用的太白粉，過去以十元售價來說，現在都要超過五十元，還有油、糖等價格都飆升，進貨成本大幅提高，自然也會影響菜單上的售價。

除了原物料缺乏，供應鏈斷裂更是嚴重影響了美中貿易價格，從事餐飲用品和食品批發的德成集團，在南北加州都有據點，從中國進口貨品來美近三十年，業者透露，疫情期間海運貨櫃價格飆漲的情況已經緩和，但現在面臨的又是新的問題。

德成集團行政總裁黃建成說：「海洋(貨)櫃是便宜了，比去年便宜了一半，但是問題現在是，中國很多貨出不來，因為很多疫情，工廠都關門，還有說上海是全世界最大的港口，那它都關門了，我們在上海訂的貨都沒辦法出來，要跑到去天津啦，大連啦，拉到廣東去啊，所以那時間又長了。」

黃建成透露，過去海運貨櫃從中國運來美需時約二十一天，現在走海運過來一個半月，而且貨運到了美國清關之後，還要等三個星期才能領到貨。

黃建成說：「這變成很多貨會缺，還有資金很緊，因為價格比以前高了，超過50%，變成很多消費者付出的代價，比以前多了50%。」

儘管消費者對於進口食品價格上漲感到吃不消，外貿業者也很無奈的說，現在做進口生意，比以前的成本高出一倍，但利潤卻反而比以前少了。

黃建成說：「2018年還沒有疫情的時候，做進口商比如投資一千萬在進口，現在要做，起碼要花兩千萬做進口，因為現在基本上中國的供貨商都不給期限，沒有說給你15天給你30天，現在出貨馬上要付款。」

中國這一波疫情導致上海、深圳等多地封閉，導致停工停業，儘管疫情緩和後可以重開，對於進口食品影響如今還是非常大。

周曉濱說：「這種關閉其實影響非常之大，我們發現說，不是說一開城他們馬上就可以恢復生產，很多東西就是你停了之後，他要一段很長的時間才恢復。」

黃德成預估，缺貨問題估計要等今年十月份才能見到好轉，周曉濱則寄望於關稅政策的改變。

周曉濱說：「如果讓他們自然這樣恢復，還要相當大的時間，其實我們是最希望說，拜登政府能夠把25%的中國關稅取消。」

拜登總統週一在美日領袖記者會上透露，他正在考慮降低部份中國進口產品關稅，他結束亞洲行程返國之後，就會與財長耶倫討論這個問題。

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