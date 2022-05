德州小學發生槍擊命案 19名小學生和兩名教師亡

【KTSF 朱慧琪報導】

德克薩斯州Uvalde市一間小學發生大規模槍擊案,造成至少21人死亡,當中包括19名小學生和兩名教師,另外超過10幾人送院,警方指18歲的槍手被警員擊斃,白宮下半旗致哀。

德州Uvalde市Robb小學週二中午發生集體槍擊案,造成19名小學生和兩名教師死亡。

較早前,超過13小童分別由救護車和校巴送到當地Uvalde紀念醫院,而該醫院官方Facebook證實,有兩人在抵達醫院時候已經死亡,有其他傷者轉移到San Antonio的大學醫院急救。

大學醫院目前只透露,一名66歲的婦女及10歲女童情況危殆。

當局表示,18歲的槍手Salvador Ramos已經死亡,相信是被警員擊斃,槍手是Uvalde市居民,他帶手槍進入學校開火。

德州市長Greg Abbott說:「槍手棄車後進入Robb小學,他帶著手槍進校,可能帶有步槍,但這點未能確認,他以可怕的、難以理解的方式開槍,槍殺了14名學生並殺死了1名教師。」

事件發生後幾小時,康涅狄格州聯邦參議員Chris Murphy懇求國會同僚合力推進槍械改革。

康州民主黨聯邦參議員Chris Murphy:「我來到這裡懇求,真的是跪求各位同僚,在這裡找出一條前進的途徑,合力設法通過法案,降低這類事件的可能性。」

總統拜登下令白宮為死傷者下半旗致哀。

根據美國人口普查局的數據,Robb小學是一所二至四年級學校,位於接近一半非英語人口的城市,學生總共約有600人,案發後警方將其他學生轉移到附近的市政中心,讓家長安全接走他們。

