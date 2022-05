德州小學發生槍擊案至少21死 拜登促採取行動改革槍管

【有線新聞】

剛結束外訪返國的美國總統拜登,就得州校園槍擊案發表全國講話,稱已厭倦槍擊事故,強調是時候將這種苦痛轉化為行動,認為要對抗槍械游說,加強相關管制。

得州校園槍擊案再次令全國震驚,總統拜登隨即在白宮講話。經歷兒女離世的拜登,感觸道出失去子女之痛,呼籲舉國為死者家屬祈禱。拜登:「無法再見孩子的父母,再沒有小孩跳上床擁抱他們,父母不再是往日的父母。」

剛結束亞洲訪問行程的拜登,返國途中已接獲槍擊案匯報。拜登反問為何外地甚少像美國頻繁發生大型槍擊。

拜登說:「作為一個國家,我們必須問,我們何時會以上帝的名義站出來反對槍支游說,何時會以上帝的名義去做我們深知道要做的事。我感到厭倦,我們必須行動。別告訴我這場殺戮不能帶來影響,一個18歲孩子能到槍店,購買兩件攻擊性武器就是錯誤。以上帝的名義,你怎會需要攻擊性武器,除了殺人?」

拜登重提十年前出任副總統時,康涅狄格州校園槍擊案釀成26人死亡和其後同類案件,強調是時候坐言起行改革槍械管制。

副總統賀錦麗亦指一再發生令人心碎的事,國家要有勇氣行動,以合理政策防止案件重演。民主黨的前總統奧巴馬就將矛頭直指支持管有槍械的團體和政黨。

美國就槍管問題爭拗多年,民主黨傾向加強管制,但往往受到共和黨制肘。這次得州爆發歷來最嚴重校園槍擊案,令這個共和黨管轄州份的槍管規定,備受關注。

州長阿博特去年放寬7項涉及槍械的限制,包括21歲以上無刑事記錄的得州公民,毋須領牌可以攜帶手槍到公共場合。

阿博特和部分共和黨代表,對今次槍擊案表示哀悼、心痛 ,但未有提及管制槍械的爭議。

