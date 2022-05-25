德州小學發生槍擊案至少21死 拜登促採取行動改革槍管

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剛結束外訪返國的美國總統拜登，就得州校園槍擊案發表全國講話，稱已厭倦槍擊事故，強調是時候將這種苦痛轉化為行動，認為要對抗槍械游說，加強相關管制。

得州校園槍擊案再次令全國震驚，總統拜登隨即在白宮講話。經歷兒女離世的拜登，感觸道出失去子女之痛，呼籲舉國為死者家屬祈禱。拜登：「無法再見孩子的父母，再沒有小孩跳上床擁抱他們，父母不再是往日的父母。」

剛結束亞洲訪問行程的拜登，返國途中已接獲槍擊案匯報。拜登反問為何外地甚少像美國頻繁發生大型槍擊。

拜登說：「作為一個國家，我們必須問，我們何時會以上帝的名義站出來反對槍支游說，何時會以上帝的名義去做我們深知道要做的事。我感到厭倦，我們必須行動。別告訴我這場殺戮不能帶來影響，一個18歲孩子能到槍店，購買兩件攻擊性武器就是錯誤。以上帝的名義，你怎會需要攻擊性武器，除了殺人？」

拜登重提十年前出任副總統時，康涅狄格州校園槍擊案釀成26人死亡和其後同類案件，強調是時候坐言起行改革槍械管制。

副總統賀錦麗亦指一再發生令人心碎的事，國家要有勇氣行動，以合理政策防止案件重演。民主黨的前總統奧巴馬就將矛頭直指支持管有槍械的團體和政黨。

美國就槍管問題爭拗多年，民主黨傾向加強管制，但往往受到共和黨制肘。這次得州爆發歷來最嚴重校園槍擊案，令這個共和黨管轄州份的槍管規定，備受關注。

州長阿博特去年放寬7項涉及槍械的限制，包括21歲以上無刑事記錄的得州公民，毋須領牌可以攜帶手槍到公共場合。

阿博特和部分共和黨代表，對今次槍擊案表示哀悼、心痛 ，但未有提及管制槍械的爭議。

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