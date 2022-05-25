「停止仇亞」組織發表報告檢視亞裔長者仇恨事件

【KTSF 尹晉豪報導】

「停止仇亞」（Stop AAPI Hate）組織發布的一份新報告，檢視了以亞裔長者為目標的仇恨事件，以及長者在疫情期間的心理健康問題。

「停止仇亞」組織最新報告調查過去兩年的疫情期間，以60歲及以上亞裔長者為目標的仇恨事件，報告仔細研究了該組織發布關於2020年3月至2021年12月期間收到針對亞裔的仇恨事件。

在這10,905起仇恨事件中，有824宗是針對60歲或以上的長者。

報告顯示，亞裔長者最有可能在街上和在店舖中面臨歧視，當中更有4分之1的事件涉及身體傷害。

根據後續的調查顯示，經歷過仇恨事件的長者指，他們承受了更高的精神壓力和焦慮，報告發現60歲及以上長者報告的10宗事件中，有6宗涉及口頭騷擾，而長者被人當面咳嗽或吐口水就佔了7.8%，當中更有長者被禁止進入部份場所，以及他們的財產被人破壞。

「停止仇亞」組織建議的解決方法包括：設立社區組織，來解決亞裔長者的恐懼，和正視他們的心理健康問題。

另外，地方、州和聯邦政府應該在文化和語言方面，增加對社區組織的資源，來服務亞裔長者。

而地方交通機構應收集數據，並與社區團體合作，探討更多方法來減少長者在乘搭公車時遭受騷擾。

最後該組織認為，聯邦政府應該通過HR 5937法案，提供更多的資源來支援英語能力有限的亞裔長者。

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