澤連斯基指烏東形勢將趨嚴峻 稱俄軍企圖殺光當地人

俄烏戰事持續三個月,烏克蘭總統澤連斯基警告東部未來數周戰況會更嚴峻。英國情報則指俄軍亦傷亡慘重,估計會加劇俄羅斯國內不滿。

烏克蘭東部繼續受到俄軍猛攻,頓涅茨克官員指當地城鎮萊曼爆發激烈交火,有平民傷亡。

總統澤連斯基指,頓巴斯地區守軍傷亡慘重,可能每日都有近百人陣亡,警告未來數周形勢會更艱難,形容俄軍企圖殺光當地的人。

他又指約三個月戰事期間,俄軍發動逾3,000輪空襲,發射了2,200多枚導彈,其中北部切爾尼戈夫日前有城鎮被4枚導彈擊中,已造成近90人死亡。

烏軍指俄軍正圍堵守軍,並繼續由海上發射巡航導彈夾擊,試圖完全控制頓巴斯以至赫爾松地區。

澤連斯基強調烏克蘭別無選擇,必須奮戰,當務之急是爭取國際提供更多武器和彈藥。

美國周一主持多國支援戰事的烏克蘭防務連繫小組會議,防長奧斯汀會後透露有20國提出新一輪對烏軍事援助,包括丹麥將提供魚叉反艦導彈等。

而英國國防部指俄軍戰略失當、空中火力不足,出兵至今傷亡慘重,估計會進一步引起國內公眾不滿。

俄方外交部門更出現罕有的公開抗議,俄羅斯常駐聯合國代表團一名參贊周一發聲明宣布辭職,直指俄羅斯出兵烏克蘭令他以自己的國家為恥。

