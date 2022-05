【KTSF】

拜登政府考慮頒佈緊急狀態,以緩解全國的柴油短缺問題。

頒佈緊急狀態後,總統拜登就可以動用「東北家庭供暖石油儲備」,以往政府只從這個儲備釋放過一次的柴油,就是在2012年超級風暴Sandy吹襲之後。

分析認為,釋放儲備燃料,只能提供短期的幫助,影響力不大.

根據美國汽車協會,週日全國柴油平均價格為5.56元一加侖,比一年前增加了75%。

柴油是推動美國經濟的主要因素之一,因為農場和建築設備,以及全國貨運車輛,都使用柴油燃料。

