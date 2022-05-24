衛生官員稱本週料有更多猴痘病例 但呼籲民眾不必太擔憂

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世界各地的猴痘病例正在增加，美國疾控中心正在監測，有6人是否有可能受到感染，衛生官員警告本星期可能會出現更多病例，但也呼籲民眾不必太擔憂。

世界各地猴痘疫情日益嚴重，猴豆主要發生在西非和中非，但世界衛生組織透露，至今為止在猴痘尚未流行的十幾個國家，已經有90多個確診病例。

聯邦疾控中心認為，這個情況令人擔憂，但白宮的Covid疫情應對專家，週日就預計猴痘不會在美國產生廣泛的影響。

白宮新型肺炎響應協調員Ashish Jha醫生說：「它不像新型肺炎那樣具有傳染性，所以，我有信心我們將能夠緊緊地控制猴痘病毒的傳播率。」

拜登總統也呼籲民眾對猴痘病毒不必太過擔憂。

拜登說：「我就不認為它上升到對Covid那種擔憂程度，天花疫苗對它有效，但我認為大家應該小心。」

CDC疾控中心正密切觀察在美國有可能受到感染的6人，而美國政府已經訂購了價值1.19億美元的疫苗來對抗猴豆病毒。

猴痘與天花有關，但沒有那麼致命，症狀包括發燒、發冷、頭痛、肌肉無力，淋巴結腫脹，以及身體上出現損傷和皮疹。

Premier Medical Group Hawaii總裁Scott Miscovich說：「它主要通過直接接觸傳播，例如接觸感染者的體液，或受污染的物品比如床單，如果用手接觸有猴痘水疱的人，也有可能受到感染。」

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