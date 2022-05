【KTSF】

咖啡連鎖店Starbucks宣佈退出俄羅斯市場。

Starbucks進入俄羅斯市場15年,​​擁有130家咖啡店。

公司高層表示,他們將繼續支付約2千名員工6個月的薪資,以及幫助員工過渡到其他工作。

過去幾個月,包括麥當勞和Exxon Mobil等大企業相繼宣佈撤出俄羅斯。

