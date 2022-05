【KTSF 萬若全報導】

南加州週日出現針對珠寶店的快閃搶劫,這次珠寶店店員還擊回去,閉路電視紀錄了整個過程。

這是南加州Huntington Beach Bella Terra購物中心裡面的Princess Bride Diamonds珠寶店,片段中可以看到有四名蒙面男子,進入店中砸碎珠寶展示玻璃櫃,正要搶掠財物,但站在電腦後面的店員反應迅速,立刻反擊。

接著一名女店員也加入,對歹徒一頓拳打腳踢,還有女店員拿起吧枱凳砸向歹徒,短短幾秒鐘這幾名劫匪落荒而逃,連裝載了作案工具的包都留在現場。

所幸沒有人受傷,不過歹徒仍在逃。

