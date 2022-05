【KTSF】

舊金山(三藩市)即將舉行同志榮耀大遊行,主辦單位要求參與遊行的警員屆時不要穿著制服,舊金山警員抗議這個請求,並表示不會出席大遊行。

遊行主辦單位Suzanne Ford說:「這是我們國家困難的一個時刻,舊金山不是唯一的同志驕傲大遊行,在紐約、西雅圖、波特蘭、聖地牙哥,這些遊行都沒有警察參與

舊金山警員Kathryn Winters說:「 作為一個變性人、一個母親、一個同性戀、一個警員,我在舊金山是被歡迎與被接受。

今個星期日舉行的同志驕傲大遊行,自2019年警方與市民的衝突日益增加,特別是George Floyd事件後,舉辦方開始討論禁止參與者穿著執法部門制服。

舊金山警局週一發聲明指,聯同市長布里德及消防局,將會不參與遊行,屆時在場警方只會負責維持秩序。

