聯邦疾控中心(CDC)於上週五建議5至11歲小童接種Pfizer新型肺炎疫苗加強針後,舊金山(三藩市)公共衛生局週一建議家長帶合資格小童去打針。

舊金山目前為32,000多名合資格兒童提供加強針,5至11歲兒童,可以在接種第二針後5個月打加強針。

根據公共衛生局的數據,市內超過73%的5至11歲兒童,已經完成兩針疫苗接種,當中亞裔打齊兩針的小童比例最高,達到86%。

根據美國兒科學會數據,在過去兩週,兒童新症增加了72%,由5月12日至19日,有超過10萬7千名兒童確診,在過去6週,確診數字一直在增加。

