舊金山Mission區有11個低於市價出租公寓讓市民申請

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)房屋網站推出11個在Mission區的低於市價(BMR)出租公寓讓市民申請。

座落在South Van Ness Avenue 793號的可負擔房屋在今年落成,該項目提供一房到兩房的單位讓市民去租住,兩人家庭的收入不得超過地區收入中位數的80%,即每年85,250元。

兩人家庭如果想租一房單位的話,而收入是地區中位數的55%,每月的租金就是1,465元,而收入是地區中位數的八成,每月的租金是2,131元。

一房單位面積大慨587至684平方呎,而兩房單位是843至865平方呎,單位內提供洗衣機和乾衣機,公寓有單車停泊處、健身中心、戶外空間和停車庫。

申請截止日期是6月10日下午5點,結果將在6月24日公布,更多詳細內容、申請規定和抽籤優先權,請瀏覽:https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W4U00000KnZDdUAN

