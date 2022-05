【KTSF】

舊金山(三藩市)週日下午發生致命車禍,兩名女路人死亡。

警方透露,事發於週日下午4時半左右,地點在3街夾Mission街,Yerba Buena藝術中心就在附近。

事發時,一輛計程車與另一輛汽車相撞,接著衝上行人路,撞上兩名女路人。

女路人被壓在計程車底下,當場不治,二人分別35歲和70歲,事故中肇事的男司機及一名75歲男子受傷,需要送院治療。

