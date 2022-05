Santa Clara縣參市及縣副地檢官討論如何削減槍械供應（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

Santa Clara縣參市及縣副地檢官召開記者會,交待縣參議會將會討論如何削減縣內槍械供應。

Santa Clara縣參議員Cindy Chavez及縣副地檢官James Gibbon Shapiro,於記者會中交待縣參議會將會討論如何減少縣內的槍械問題,討論會針對大眾是如何合法或不合法取得槍械,槍械所導致的情緒及身體傷害,令Santa Clara縣社區要負擔的成本,會議將環繞兩份報告作討論。

Chavez:「這份研究中數據指出2021年,Santa Clara縣居民擁有55萬枝槍,明日(24日)我們將會研討兩份報告,一份是初步交待每年用在醫治槍械相關的身心健康問題的費用就達到7千2百萬。」

而另一份報告就是Chavez連同縣副地檢官Shapiro早前要求針對鬼槍對Santa Clara縣的影響所作出的報告。

Shapiro發言時指,根據他們的報告顯示,非洲裔及拉美裔受槍械案,引起的身心健康影響最多,未來他們會就此去解決問題。

他又指,幾年前地檢處推出的計劃,連同執法部門合作,幾個月前拘捕了3名鬼槍製造者。

而在2021年成功檢獲293枝鬼槍,比起3年前只檢獲63枝,顯示鬼槍的製造及擁有正在上升。

他同時又交待,透過俗稱Red Flag Law的禁制槍械暴力法例,有效地減少了槍械暴力威脅。

Shapiro說:「在2020年執法部門在我們的協助下,引用這條法例並取得法官批准,成功從有機會危害社會的人中,解除了123枝槍的擁有權,我們不知道預防了多少集體槍擊案,但至關重要的是,如果有人開始危害別人,被舉報後他們會被解除武裝。」

至於明日(24日)於縣參議會也會討論如何制訂政策填補現時聯邦及州的槍械管制法律漏洞。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。